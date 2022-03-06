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Финансы

Mastercard и Visa заявили о приостановке деятельности в России

Ведомости

Международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. Транзакции по их картам больше не будут доступны за пределами страны, говорится в заявлениях платежных систем.

Mastercard объявила о приостановке операций в России в субботу, 5 марта.

«Карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться сетью Mastercard. И любая Mastercard, выпущенная за пределами страны, не будет работать в российских магазинах или банкоматах», — говорится в заявлении платежной системы.

Решение принято после «недавних действий по блокировке нескольких финансовых учреждений в платежной сети Mastercard, как того требуют регулирующие органы во всем мире», отмечается на сайте Mastercard.

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В аналогичном заявлении Visa говорится, что выпущенные в России карты не будут работать за границей, а картами Visa из других стран нельзя будет воспользоваться в России. 

В Центробанке пояснили, что все карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия. 

«Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны», — сообщили в регуляторе.

Трансграничные операции по картам будут недоступны за рубежом и при оплате покупок в иностранных интернет-магазинах. ЦБ рекомендовал брать при поездках за границу наличные или карту «Мир». Она принимается в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

24 февраля США ввели ограничения в отношении ряда крупных российских банков. В список SDN, предусматривающий максимально возможные ограничения и полную заморозку активов, попали ВТБ, «ФК Открытие», СовкомбанкПромсвязьбанк и Новикомбанк. Visa и Mastercard объявили об отключении российских банков, попавших под санкции. Санкции были введены после объявления 24 февраля о начале специальной военной операции России в Донбассе. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных