Mastercard и Visa заявили о приостановке деятельности в России
Международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. Транзакции по их картам больше не будут доступны за пределами страны, говорится в заявлениях платежных систем.
Mastercard объявила о приостановке операций в России в субботу, 5 марта.
«Карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться сетью Mastercard. И любая Mastercard, выпущенная за пределами страны, не будет работать в российских магазинах или банкоматах», — говорится в заявлении платежной системы.
Решение принято после «недавних действий по блокировке нескольких финансовых учреждений в платежной сети Mastercard, как того требуют регулирующие органы во всем мире», отмечается на сайте Mastercard.
В аналогичном заявлении Visa говорится, что выпущенные в России карты не будут работать за границей, а картами Visa из других стран нельзя будет воспользоваться в России.
В Центробанке пояснили, что все карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия.
«Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны», — сообщили в регуляторе.
Трансграничные операции по картам будут недоступны за рубежом и при оплате покупок в иностранных интернет-магазинах. ЦБ рекомендовал брать при поездках за границу наличные или карту «Мир». Она принимается в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.
24 февраля США ввели ограничения в отношении ряда крупных российских банков. В список SDN, предусматривающий максимально возможные ограничения и полную заморозку активов, попали ВТБ, «ФК Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк. Visa и Mastercard объявили об отключении российских банков, попавших под санкции. Санкции были введены после объявления 24 февраля о начале специальной военной операции России в Донбассе.