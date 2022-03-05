Банки сообщили о росте спроса на карты «Мир»
ВТБ, Газпромбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и ряд других кредитных организаций зафиксировали рост спроса на карты российской платежной системы «Мир» после введения санкций западных стран в связи с военной операцией на Украине, сообщает РБК.
В частности, клиенты ВТБ за последнюю неделю открыли на 15% больше карт, чем в предыдущую. Газпромбанк с 24 февраля зафиксировал увеличение ежедневной эмиссии «Мира» в 3-5 раз, в МКБ с той же даты общий показатель повысился более чем вдвое. Абсолютную динамику кредитные организации не раскрыли. Подобную тенденцию зафиксировали Росбанк и Альфа-банк, но не назвали точных цифр.
Ранее США ввели блокирующие санкции (SDN-лист) против ВТБ, банка «Открытие», Совкомбанка, Промсвязьбанка и Новикомбанка. Таким образом, все их долларовые активы оказались фактически заморожены. Сбербанк внесли в список CAPTA, что означает ограничения на корреспондентские счета в США. Секторальные санкции, подразумевающие запрет на финансирование, размещение новых акций и операции с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения свыше 14 дней, введены в отношении Газпромбанка, МКБ, Альфа-банка и Россельхозбанка.
Евросоюз ввел санкции в отношении Альфа-банка, «Открытия», банка «Россия» и Промсвязьбанка. Европейским резидентам нельзя осуществлять сделки, включая покупку и продажу, а также инвестирование, операции с ценными бумагами, выпущенными после 12 апреля 2022 г.
Карты попавших под санкции банков перестали работать за рубежом. Платежные системы Visa и Mastercard перестали выпускать карты данных кредитных организаций, ими также нельзя расплачиваться с помощью Apple Pay и Google Pay, оплачивать покупки онлайн в зарубежных магазинах.