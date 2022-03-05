Банки сообщили о росте спроса на карты «Мир»

В частности, клиенты ВТБ за последнюю неделю открыли на 15% больше карт, чем в предыдущую. Газпромбанк с 24 февраля зафиксировал увеличение ежедневной эмиссии «Мира» в 3-5 раз, в МКБ с той же даты общий показатель повысился более чем вдвое. Абсолютную динамику кредитные организации не раскрыли. Подобную тенденцию зафиксировали Росбанк и Альфа-банк, но не назвали точных цифр.