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Финансы

Банки сообщили о росте спроса на карты «Мир»

Ведомости

ВТБ, Газпромбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и ряд других кредитных организаций зафиксировали рост спроса на карты российской платежной системы «Мир» после введения санкций западных стран в связи с военной операцией на Украине, сообщает РБК.

В частности, клиенты ВТБ за последнюю неделю открыли на 15% больше карт, чем в предыдущую. Газпромбанк с 24 февраля зафиксировал увеличение ежедневной эмиссии «Мира» в 3-5 раз, в МКБ с той же даты общий показатель повысился более чем вдвое. Абсолютную динамику кредитные организации не раскрыли. Подобную тенденцию зафиксировали Росбанк и Альфа-банк, но не назвали точных цифр.

Ранее США ввели блокирующие санкции (SDN-лист) против ВТБ, банка «Открытие», Совкомбанка, Промсвязьбанка и Новикомбанка. Таким образом, все их долларовые активы оказались фактически заморожены. Сбербанк внесли в список CAPTA, что означает ограничения на корреспондентские счета в США. Секторальные санкции, подразумевающие запрет на финансирование, размещение новых акций и операции с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения свыше 14 дней, введены в отношении Газпромбанка, МКБ, Альфа-банка и Россельхозбанка.

Евросоюз ввел санкции в отношении Альфа-банка, «Открытия», банка «Россия» и Промсвязьбанка. Европейским резидентам нельзя осуществлять сделки, включая покупку и продажу, а также инвестирование, операции с ценными бумагами, выпущенными после 12 апреля 2022 г.

Карты попавших под санкции банков перестали работать за рубежом. Платежные системы Visa и Mastercard перестали выпускать карты данных кредитных организаций, ими также нельзя расплачиваться с помощью Apple Pay и Google Pay, оплачивать покупки онлайн в зарубежных магазинах.

Ранее по теме: Что будет с российскими картами Visa и Mastercard

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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