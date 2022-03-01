Что будет с российскими картами Visa и Mastercard«Ведомости» разбирались, как они будут работать в России и можно ли использовать Apple Pay
Visa и Mastercard объявили об отключении российских банков, попавших под санкции. Несмотря на то что обе платежные системы пока официально не раскрыли, кому именно они намерены закрыть доступ, ограничения затронут как минимум банки, попавшие под блокирующие санкции (SDN лист): ВТБ, Промсвязьбанк, Новикомбанк, Совкомбанк и «ФК Открытие».
28 февраля Visa официально уведомила ВТБ, «ФК Открытие», Совкомбанк и Новикомбанк об остановке их участия в своей системе, пишет РБК. Ранее это же сделала Mastercard. Также обе системы уже отключили Промсвязьбанк.
Что изменится
- ВТБ, его «дочки» Саровбизнесбанк и БМ-банк, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк, «ФК Открытие» и его дочерний «РГС банк» не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard, говорит представитель Национальной системы платежных карт (НСПК).
- Уже выданные карты перечисленных банков продолжат работать внутри России без ограничения для оплаты товаров и услуг, переводов и операций, совершаемых через банкоматы, заверил Банк России ранее. Это связано с тем, что внутри страны все транзакции обрабатывает НСПК, которую в 2014 г. как раз для таких случаев создал ЦБ. Благодаря НСПК, к примеру, владельцы Visa и Mastercard могут платить картой в Крыму.
Средства клиентов всех банков на счетах, привязанных к картам, сохранены и доступны в любой момент, заверил представитель НСПК.
- Клиенты банков, оказавшихся под жесткими санкциями, не смогут расплачиваться своими картами за рубежом. Поэтому банки предупредили своих пользователей за границей, что им следует перевести деньги на счет в другой банк или снять наличные. Для решения проблемы президент России Владимир Путин в ответ на санкции издал указ, согласно которому российские банки смогут без идентификации клиента открывать им счета в других банках для перевода денежных средств. Эта мера должна помочь вывести деньги с подсанкционного банка в другой без посещения отделения. Указ вступил в силу 28 февраля.
- На территории России, как и за рубежом, продолжат работать и обслуживаться карты Visa и Mastercard любых других банков, не попавшие под жесткие санкции и не отключенные от платежных систем.
- Клиенты банков из списка SDN не смогут оплачивать покупки на сайтах интернет-магазинов стран, поддерживающих санкции.
- Сервисы Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay для клиентов с картами подсанкционных банков теперь недоступны.
- С проблемами оплаты через POS-терминал (принимает карту) с помощью Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay могут столкнуться клиенты остальных банков. Это связано с тем, что банком-эквайером, который обслуживает терминал для оплаты, может быть банк, попавший под санкции. К примеру, в московском метро банком-эквайером является ВТБ, который теперь не может принимать оплату с помощью зарубежных инструментов. То же самое относится и ко всем POS-терминалам, где банк-эквайер – любой другой банк из SDN списка.
Поэтому банки рекомендуют для оплаты в России использовать пластиковые карты. Промсвязьбанк предлагает клиентам пользоваться пластиковыми картами и бесконтактной оплатой по картам «Мир» на базе приложения MirPay (доступно для устройств, работающих на мобильной операционной системе Android). ВТБ также рекомендует тем, кто пользуется телефонами на базе Android, через мобильное приложение банка выпустить цифровую карту «Мир», установить приложение MirPay и привязать к нему свою новую карту.
Сегодня к сервису MirPay можно подключить карты «Мир» более 80 российских банков, включая крупнейшие, сказал представитель НСПК.
Чем грозит отключение от SWIFT
Евросоюз обсуждает отключение семи российских банков от системы SWIFT (международная банковская система передачи информации и переводов), пишет Bloomberg со ссылкой на проект предложения. В число банков, которые могут отключить от системы, входят ВТБ, банк «Россия» (коммерческий банк, работающий преимущественно в Крыму), «ФК Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. Отмечается, что в список не вошли Сбербанк и Газпромбанк.
Система SWIFT позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях. Сама SWIFT не осуществляет никаких переводов – только передает сообщения о них. По сути, это набор договоренностей и правил взаимодействия между банками, по которым они осуществляют переводы денежных средств на счета своих клиентов, используя специальные корреспондентские счета в зарубежных банках.
Так как через саму SWIFT транзакции не проходят, блокировки переводов не будет. Но переводы за границу в валюте станут дороже и медленнее – банкам придется искать альтернативы, говорили ранее эксперты «Ведомостям».
На SWIFT в России приходится сейчас всего 20% трафика межбанковских сообщений. Более того, в России есть аналог SWIFT – Система передачи финансовых сообщений (СПФС), к ней подключено большинство российских банков, а также ряд зарубежных из стран СНГ. На нее приходится уже чуть более 20% всего трафика.
SWIFT никак не связана с операциями по картам – клиенты российских банков смогут продолжать расплачиваться картами любой платежной системы как внутри России, так и за рубежом (кроме попавших под блокирующие санкции).
Биржи, инвестиционные компании, физические лица будут испытывать сложности в расчетах с иностранными физическими и юридическими лицами, говорила ранее «Ведомостям» руководитель юридической практики CM Grace Consulting Екатерина Орлова. Сильно пострадают и иностранные контрагенты – им станет сложнее получать средства и вносить записи об операциях в систему, пояснила она.
Но сложности будут только в межбанковских переводах средств – оплата через интернет, через платежные терминалы и на кассах магазинов через эквайринг останется доступной, отмечала Орлова.