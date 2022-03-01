Что будет с российскими картами Visa и Mastercard

На SWIFT в России приходится сейчас всего 20% трафика межбанковских сообщений. Более того, в России есть аналог SWIFT – Система передачи финансовых сообщений (СПФС), к ней подключено большинство российских банков, а также ряд зарубежных из стран СНГ. На нее приходится уже чуть более 20% всего трафика.