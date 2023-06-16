Путин назвал II квартал 2022 года самым сложным для экономики
II квартал 2022 г. оказался самым сложным для российской экономики и бизнеса. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ.
«II квартал прошлого года стал самым трудным для нашей экономики и отечественного бизнеса, когда стремительно менялись обстоятельства, привычный порядок торговли, логистики, когда, по сути, перекраивалась вся ткань деловой, хозяйственной жизни. <...> Но сегодня можно уверенно сказать, что стратегия, выбранная тогда и государством, и бизнесом, сработала», – сказал он.
Путин напомнил, что в апреле этого года ВВП вырос на 3,3% в годовом выражении. Глава государства сообщил, что к концу года рост ВВП составит 1,5–2%, что позволит сохранить России место в числе ведущих экономик мира. Путин обратил внимание на рост в промышленности и розничной торговли. По его словам, объем выпуска в обрабатывающих отраслях вырос на 2,9% по сравнению с прошлым годом, несмотря на санкционное давление.
По словам президента, конкурентным преимуществом России является устойчивая макроэкономическая политика. Экономика вошла в новую реальность с рекордно низкой безработицей (3,3%) и инфляцией ниже, чем в других странах Европы. Она составляет 2,9%.
В апреле Минэк улучшил прогноз по российской экономике в 2023 г. со спада на 0,8% (в сентябрьском прогнозе) до роста на 1,2%. Основной вклад в рост экономики, по словам министра Максима Решетникова, внесет восстановление потребительского спроса после спада в 2022 г. Способствовать этому будет ожидаемый рост доходов населения, отметил он. Прогноз по росту ВВП в следующем году снижен с 2,6 до 2%. В 2025 г. показатель вырастет на 2,6%.