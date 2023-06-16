Путин отметил положительную динамику строительных работ в РФ на протяжении пяти лет

«Объем строительных работ растет пять лет подряд. И прошлый год не исключение. Наоборот, сейчас такая динамика увеличивается и продолжается. За 2022 г. объем строительных работ вырос на 5,2%, а за январь-апрель этого года уже на семь с лишним процента – 7,4%», – сказал глава государства.