Путин отметил положительную динамику строительных работ в РФ на протяжении пяти лет
Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин заявил о положительной динамике объема строительных работ в стране.
«Объем строительных работ растет пять лет подряд. И прошлый год не исключение. Наоборот, сейчас такая динамика увеличивается и продолжается. За 2022 г. объем строительных работ вырос на 5,2%, а за январь-апрель этого года уже на семь с лишним процента – 7,4%», – сказал глава государства.
Путин пообещал и дальше строить и обновлять объекты инфраструктуры, автомобильные и железные дороги, путепроводы, мосты. «Продолжим расшивку узких мест <...>, увеличение возможности морских портов будет в центре нашего внимания, пограничных пунктов пропуска», – добавил он.
Глава государства заявил, что особое внимание будет уделено коридору «Север-Юг». «Планируем к 2025 г. удвоить, а к 2030 г. утроить объем экспортных перевозок по этому маршруту», – подчеркнул Путин.