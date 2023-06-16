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Экономика

Путин отметил положительную динамику строительных работ в РФ на протяжении пяти лет

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Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин заявил о положительной динамике объема строительных работ в стране.

«Объем строительных работ растет пять лет подряд. И прошлый год не исключение. Наоборот, сейчас такая динамика увеличивается и продолжается. За 2022 г. объем строительных работ вырос на 5,2%, а за январь-апрель этого года уже на семь с лишним процента – 7,4%», – сказал глава государства.

Путин пообещал и дальше строить и обновлять объекты инфраструктуры, автомобильные и железные дороги, путепроводы, мосты. «Продолжим расшивку узких мест <...>, увеличение возможности морских портов будет в центре нашего внимания, пограничных пунктов пропуска», – добавил он.

Глава государства заявил, что особое внимание будет уделено коридору «Север-Юг». «Планируем к 2025 г. удвоить, а к 2030 г. утроить объем экспортных перевозок по этому маршруту», – подчеркнул Путин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных