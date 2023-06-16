Президент попросил представить предложения по инвестированию доходов от экспорта
Президент России Владимир Путин попросил правительство и Банк России представить предложения по инвестированию доходов от экспорта. Об этом он заявил на пленарном заседании ПМЭФ.
«Я прошу правительство и Банк России представить конкретные предложения, как за счет средств, поступающих в нашу страну от высокого экспорта, стимулировать инвестиции, расширить вложение средств в крупные, системно значимые проекты в инфраструктуре, логистике, в территориальном развитии и так далее», – сказал президент.
Он отметил, что необходимо вложение в те проекты, которые позволят нарастить возможности для российского бизнеса «по самому широкому спектру, повысить его конкурентоспособность, в том числе на глобальных рынках».
Ранее министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев заявил на форуме, что введение пошлин на все биржевые товары российского экспорта обеспечило бы бюджет страны приростом на четверть. По его словам, доходная база бюджета могла бы обеспечить рост около 5% ВВП.
«А сейчас эти деньги остаются за рубежом. В прошлом году $240 млрд остались в иностранных валютах за границей. Из них минимум две трети могли бы быть предметом взимания экспортных пошлин», – отметил Глазьев (цитата по «Прайму»).