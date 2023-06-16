Президент попросил представить предложения по стимуляции инвестиций от экспорта

Ранее министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев заявил на форуме, что введение пошлин на все биржевые товары российского экспорта обеспечило бы бюджет страны приростом на четверть. По его словам, доходная база бюджета могла бы составить выше на около 5% ВВП.