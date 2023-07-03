Газета
Экономика

Силуанов сообщил, что ФНБ сократился на 63 млрд рублей в июне

Ведомости

Фонд национального благосостояния (ФНБ) России сократился на 63 млрд руб. в июне и составил около 12,3 трлн руб. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, пишет «Интерфакс».

«Связано это, в первую очередь, с переоценкой, исходя из того, что часть средств в золото была инвестирована, часть учитывается в валютах дружественных стран», – пояснил министр. Он отметил, что объем фонда на январь 2023 г. составлял 10,435 трлн руб.

Силуанов также добавил, что ликвидная часть на 1 июля практически не изменилась в сравнении с 1 июня: сейчас она составляет 6,446 трлн руб., тогда как в прошлом месяце – 6,643 трлн руб.

За май объем ФНБ сократился на 122,4 млрд руб. и составил 12,35 трлн руб. (8,2% ВВП), сообщали в Минфине.

Ранее по теме: Банк России спокойно относится к превышению дефицита бюджета над планом

В мае Минфин уточнил оценку дефицита федерального бюджета в I квартале 2023 г. – он исполнен с дефицитом в 2,086 трлн руб. Ранее «Ведомости» писали, что доходы федерального бюджета составили 5,7 трлн руб. по итогам января – марта 2023 г., что на 21% ниже I квартала 2022 г. Снижение связано с сокращением доходов от энергетического экспорта, пояснили тогда в Минфине. Согласно действующему закону о бюджете, доходы на 2023 г. запланированы в объеме 26,1 трлн руб., расходы – 29 трлн, таким образом, дефицит ожидается на уровне 2,9 трлн, или 2% ВВП.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных