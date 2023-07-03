Силуанов сообщил, что ФНБ сократился на 63 млрд рублей в июне

В мае Минфин уточнил оценку дефицита федерального бюджета в I квартале 2023 г. – он исполнен с дефицитом в 2,086 трлн руб. Ранее «Ведомости» писали, что доходы федерального бюджета составили 5,7 трлн руб. по итогам января – марта 2023 г., что на 21% ниже I квартала 2022 г. Снижение связано с сокращением доходов от энергетического экспорта, пояснили тогда в Минфине. Согласно действующему закону о бюджете, доходы на 2023 г. запланированы в объеме 26,1 трлн руб., расходы – 29 трлн, таким образом, дефицит ожидается на уровне 2,9 трлн, или 2% ВВП.