В Польше предложили запретить импорт замороженной малины с Украины

По словам замминистра, с начала этого года по апрель импорт замороженной малины в Польшу превысил 7000 т, за весь прошлый год объем импорта малины вырос на треть и составил свыше 22 000 т. Ковальский подчеркнул, что запрет на ввоз украинской малины «в интересах польской экономики». Он напомнил, что в прошлом году 42 000 польских фермеров произвели 105 000 т малины.