В Польше предложили запретить импорт замороженной малины с Украины
В Польше предложили ввести запрет на импорт замороженной малины с территории Украины. С таким предложением выступил заместитель министра сельского хозяйства Польши Януш Ковальский, передает польское агентство печати (PAP).
«Скажем Брюсселю: запрет на импорт замороженной малины из Украины является приоритетом, это решение должно быть вынесено как можно скорее», – сказал Ковальский.
По словам замминистра, с начала этого года по апрель импорт замороженной малины в Польшу превысил 7000 т, за весь прошлый год объем импорта малины вырос на треть и составил свыше 22 000 т. Ковальский подчеркнул, что запрет на ввоз украинской малины «в интересах польской экономики». Он напомнил, что в прошлом году 42 000 польских фермеров произвели 105 000 т малины.
В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия временно запретили импорт украинского зерна в свои страны. После этого председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен передала правительствам этих стран, что Брюссель «готовит новый пакет поддержки в 100 млн евро» из фондов ЕС в обмен на снятие правительствами пяти стран запретов на импорт украинских сельхозпродуктов. 2 мая ЕК запретила экспорт зерна с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, но разрешила его транзит и экспорт в остальные страны Евросоюза.