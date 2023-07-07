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Экономика

В Польше предложили запретить импорт замороженной малины с Украины

Ведомости

В Польше предложили ввести запрет на импорт замороженной малины с территории Украины. С таким предложением выступил заместитель министра сельского хозяйства Польши Януш Ковальский, передает польское агентство печати (PAP).

«Скажем Брюсселю: запрет на импорт замороженной малины из Украины является приоритетом, это решение должно быть вынесено как можно скорее», – сказал Ковальский.

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По словам замминистра, с начала этого года по апрель импорт замороженной малины в Польшу превысил 7000 т, за весь прошлый год объем импорта малины вырос на треть и составил свыше 22 000 т. Ковальский подчеркнул, что запрет на ввоз украинской малины «в интересах польской экономики». Он напомнил, что в прошлом году 42 000 польских фермеров произвели 105 000 т малины.

В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия временно запретили импорт украинского зерна в свои страны. После этого председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен передала правительствам этих стран, что Брюссель «готовит новый пакет поддержки в 100 млн евро» из фондов ЕС в обмен на снятие правительствами пяти стран запретов на импорт украинских сельхозпродуктов. 2 мая ЕК запретила экспорт зерна с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, но разрешила его транзит и экспорт в остальные страны Евросоюза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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