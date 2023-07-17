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Экономика

Цены на пшеницу резко выросли после решения России приостановить зерновую сделку

Ведомости

Стоимость фьючерсов на пшеницу с поставкой в сентябре выросла на 4,24%, до $6,89 за бушель, свидетельствуют данные торгов на Чикагской товарной бирже по состоянию на 12:06 мск.

После резкого роста цены на фьючерсы стабилизировались. К 14:30 мск стоимость на них постепенно опустилась до $6,80 за бушель.

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17 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Он подчеркнул, что так как российская часть сделки не выполняется, ее действие прекращается. Москва готова вернуться к реализации договоренностей, как только будут выполнены ее условия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что Москва уведомила ООН, Турцию и Украину о возражении против продления сделки.

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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