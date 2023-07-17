Цены на пшеницу резко выросли после решения России приостановить зерновую сделку
Стоимость фьючерсов на пшеницу с поставкой в сентябре выросла на 4,24%, до $6,89 за бушель, свидетельствуют данные торгов на Чикагской товарной бирже по состоянию на 12:06 мск.
После резкого роста цены на фьючерсы стабилизировались. К 14:30 мск стоимость на них постепенно опустилась до $6,80 за бушель.
17 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Он подчеркнул, что так как российская часть сделки не выполняется, ее действие прекращается. Москва готова вернуться к реализации договоренностей, как только будут выполнены ее условия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что Москва уведомила ООН, Турцию и Украину о возражении против продления сделки.
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется.