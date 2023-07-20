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Экономика

Путин продлил действие ограничительных мер в ответ на санкции до 2025 года

Ведомости

Президент России Владимир Путин продлил до конца 2025 г. срок действия указа о специальных экономических мерах в условиях санкций. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности был подписан президентом 8 марта 2022 г. с целью обеспечения безопасности России. Изначально указ действовал до конца 2022 г., позже его продлили до конца 2023 г.

Согласно тексту документа, из России запрещено вывозить продукты и сырье, которые входят в сформированный правительством перечень. В частности, из России запрещено вывозить технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехнику, электрическую аппаратуру и др. Уточняется, что под ограничения не попадают ситуации, когда какие-то товары вывозят из России для личных нужд.

31 мая премьер-министр Михаил Мишустин в рамках исполнения поручения президента подписал постановление, согласно которому вводится временный запрет на вывоз гильз и патронов для гражданского и служебного нарезного оружия. При этом под действие постановления не попадают патроны и гильзы для обеспечения деятельности ВС России, других войск и воинских формирований.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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