Путин продлил действие ограничительных мер в ответ на санкции до 2025 года

Согласно тексту документа, из России запрещено вывозить продукты и сырье, которые входят в сформированный правительством перечень. В частности, из России запрещено вывозить технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехнику, электрическую аппаратуру и др. Уточняется, что под ограничения не попадают ситуации, когда какие-то товары вывозят из России для личных нужд.