Цены на бензин АИ-92 и АИ-95 вновь обновили рекордные значения

10 июля вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС подготовить совместный приказ об увеличении нормативов продаж бензина и дизельного топлива на бирже на 1%. Новак также поручил проработать вопрос квотирование экспорта нефтепродуктов из страны к 3 августа.