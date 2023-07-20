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Экономика

Цены на бензин АИ-92 и АИ-95 вновь обновили рекордные значения

Ведомости

Стоимость бензина марки АИ-92 на бирже превысила 63 000 руб./т, цена АИ-95 – 69 000 руб./т. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Стоимость бензина АИ-92 в европейской части России выросла до 63 924 руб./т (на 2,03%). Цена марки АИ-95 также увеличилась и достигала 69 002 руб./т (на 1,26%).

19 июля стоимость двух марок также обновила рекорд. Тогда цены бензина составляли 62 653 руб./т (АИ-92) и 68 141 руб./т (АИ-95).

10 июля вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС подготовить совместный приказ об увеличении нормативов продаж бензина и дизельного топлива на бирже на 1%. Новак также поручил проработать вопрос квотирование экспорта нефтепродуктов из страны к 3 августа.

Позже в Минэнерго сообщили, что производство бензина в России после окончания первой волны плановых ремонтов на НПЗ постепенно увеличивается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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