Международные резервы России выросли за неделю на $11,3 млрд

Международные резервы представляют собой высоколиквидные активы, которые находятся в распоряжении ЦБ и правительства России. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.