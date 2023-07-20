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Экономика

Международные резервы России выросли за неделю на $11,3 млрд

Ведомости

Объем международных резервов России на 14 июля составил $594,4 млрд. За неделю показатель увеличился на $11,3 млрд (+1,9%), говорится в сообщении Банка России. 

7 июля объем золотовалютных резервов РФ составил $583,1, 30 июня – $582,4 млрд. Пик объема международных резервов в 2023 г. пришелся на начало февраля, когда он составлял $597 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные активы, которые находятся в распоряжении ЦБ и правительства России. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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