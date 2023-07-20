Международные резервы России выросли за неделю на $11,3 млрд
Объем международных резервов России на 14 июля составил $594,4 млрд. За неделю показатель увеличился на $11,3 млрд (+1,9%), говорится в сообщении Банка России.
7 июля объем золотовалютных резервов РФ составил $583,1, 30 июня – $582,4 млрд. Пик объема международных резервов в 2023 г. пришелся на начало февраля, когда он составлял $597 млрд.
Международные резервы представляют собой высоколиквидные активы, которые находятся в распоряжении ЦБ и правительства России. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.