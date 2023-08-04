Путин разрешил блокировать средства попавших под спецмеры иностранцев
Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает блокировку денежных средств иностранных физических и юридических лиц, попавших под специальные экономические меры. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
В законе речь идет об иностранных государствах, гражданах и организациях, а также подконтрольных им юрлицах. Специальные экономические меры могут быть направлены на приостановление программ в экономической и технической помощи, на запрет финансовых операций в отношении блокируемых лиц или заморозку денежных средств или имущества, запрет на заходы в порты России или на использование воздушного пространства над страной и др.
Также в документе определяются организации, которые подпадают под режим ограничений, – банки, страховые, лизинговые компании, финансовые организации, ломбарды, организаторы азартных игр и др. Если требования закона будут нарушены, то у Центробанка будет право вводить ограничение деятельности некредитных структур и взыскивать штраф. Помимо этого устанавливает запрет на трансграничные переводы, если получатель средств включен в список лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
При этом закон разрешает блокируемому лицу получать деньги на свои счета в российских организациях, стипендии, пенсии, пособия, а также заработную плату и тратить ее не больше 10 000 руб. в месяц на каждого члена семьи. Помимо этого разрешается выплачивать зарплату в размере, не превышающем величину прожиточного минимума.
Государственная дума приняла закон 26 июля, Совет Федерации одобрил его 28 июля.