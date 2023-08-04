Путин разрешил блокировать средства попавших под спецмеры иностранцев

В законе речь идет об иностранных государствах, гражданах и организациях, а также подконтрольных им юрлицах. Специальные экономические меры могут быть направлены на приостановление программ в экономической и технической помощи, на запрет финансовых операций в отношении блокируемых лиц или заморозку денежных средств или имущества, запрет на заходы в порты России или на использование воздушного пространства над страной и др.