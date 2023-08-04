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Экономика

Путин подписал закон о сертификации низкоуглеродных источников энергии

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на создание российской системы сертификации низкоуглеродных источников электроэнергии. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Принятый закон дает старт внедрению национальной системы обращения сертификатов происхождения электрической энергии и атрибутов генерации, вводит понятие низкоуглеродного источника происхождения электроэнергии, а также делает взаимовыгодным сотрудничество потребителей и производителей в данной области. Потребители получат возможность подтвердить, что при производстве товаров и услуг использовалась низкоуглеродная электроэнергия, а производители получат дополнительный источник инвестиций для модернизации и строительства», – прокомментировал директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Андрей Максимов, его слова приводит пресс-служба ведомства.

По оценкам Минэнерго, совокупная величина спроса на данную систему может достичь 200 млрд кВтч в год.

13 апреля 2022 г. Максимов заявил, что внедрение системы сертификации источников происхождения электроэнергии (зеленых сертификатов) ожидается в конце 2023 г. Работа над созданием нормативной базы для системы низкоуглеродной сертификации энергии началась в 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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