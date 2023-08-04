Путин подписал закон о сертификации низкоуглеродных источников энергии

«Принятый закон дает старт внедрению национальной системы обращения сертификатов происхождения электрической энергии и атрибутов генерации, вводит понятие низкоуглеродного источника происхождения электроэнергии, а также делает взаимовыгодным сотрудничество потребителей и производителей в данной области. Потребители получат возможность подтвердить, что при производстве товаров и услуг использовалась низкоуглеродная электроэнергия, а производители получат дополнительный источник инвестиций для модернизации и строительства», – прокомментировал директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Андрей Максимов, его слова приводит пресс-служба ведомства.