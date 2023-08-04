Путин подписал закон о сертификации низкоуглеродных источников энергии
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на создание российской системы сертификации низкоуглеродных источников электроэнергии. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Принятый закон дает старт внедрению национальной системы обращения сертификатов происхождения электрической энергии и атрибутов генерации, вводит понятие низкоуглеродного источника происхождения электроэнергии, а также делает взаимовыгодным сотрудничество потребителей и производителей в данной области. Потребители получат возможность подтвердить, что при производстве товаров и услуг использовалась низкоуглеродная электроэнергия, а производители получат дополнительный источник инвестиций для модернизации и строительства», – прокомментировал директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Андрей Максимов, его слова приводит пресс-служба ведомства.
По оценкам Минэнерго, совокупная величина спроса на данную систему может достичь 200 млрд кВтч в год.
13 апреля 2022 г. Максимов заявил, что внедрение системы сертификации источников происхождения электроэнергии (зеленых сертификатов) ожидается в конце 2023 г. Работа над созданием нормативной базы для системы низкоуглеродной сертификации энергии началась в 2020 г.