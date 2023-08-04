Глава немецкой Lanxess предупредил о начале деиндустриализации в Германии
Немецкая химическая группа Lanxess в пятницу представила планы по масштабному сокращению расходов на фоне роста цен на сырье и энергию. Ее глава Маттиас Захерт в свою очередь предупредил о начале деиндустриализации в Германии, призвав власти страны поддержать отрасль, пишет газета Frankfurter Allgemeine.
«Деиндустриализация начинается... Это серьезно угрожает процветанию Германии и социальному обеспечению людей в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Нам нужна достойная экономическая политика», – заявил он на конференц-колле.
Для того чтобы оставаться конкурентоспособной, компания сократит расходы в этом году на 100 млн евро. В частности, Захерт предупредил о грядущих сокращениях, а также о закрытии двух производственных объектов на предприятии в Крефельде-Уэрдингене к 2026 г. Речь идет об установке по окислению гексана с 61 работником, а также о производстве оксида хрома с 52 работниками.
Группа надеется помочь оставшемуся 51 предприятию в Германии пережить кризис благодаря сокращению расходов и заморозке найма, но признает вероятность «пересмотра их жизнеспособности» при дальнейшем ухудшении условий.
«Нам срочно нужны устойчивые рамочные условия – прежде всего конкурентоспособный на международном уровне тариф на электроэнергию для отрасли», – цитирует Reuters Захерта, призвавшего политиков «наконец проснуться». Прибыль группы по EBITDA за II квартал упала на 57,7% до 107 млн евро, отмечает агентство.
В сложившейся ситуации, пишет Frankfurter Allgemeine, сокращают расходы и другие химические компании. Например, группа Evonik перестанет временно нанимать новых сотрудников и сократит расходы на консультантов и командировки, что позволит сэкономить 250 млн евро в 2023 г.