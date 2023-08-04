Глава немецкой Lanxess предупредил о начале деиндустриализации в Германии

Для того чтобы оставаться конкурентоспособной, компания сократит расходы в этом году на 100 млн евро. В частности, Захерт предупредил о грядущих сокращениях, а также о закрытии двух производственных объектов на предприятии в Крефельде-Уэрдингене к 2026 г. Речь идет об установке по окислению гексана с 61 работником, а также о производстве оксида хрома с 52 работниками.