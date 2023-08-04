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Экономика

Глава немецкой Lanxess предупредил о начале деиндустриализации в Германии

Ведомости

Немецкая химическая группа Lanxess в пятницу представила планы по масштабному сокращению расходов на фоне роста цен на сырье и энергию. Ее глава Маттиас Захерт в свою очередь предупредил о начале деиндустриализации в Германии, призвав власти страны поддержать отрасль, пишет газета Frankfurter Allgemeine.

«Деиндустриализация начинается... Это серьезно угрожает процветанию Германии и социальному обеспечению людей в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Нам нужна достойная экономическая политика», – заявил он на конференц-колле.

Для того чтобы оставаться конкурентоспособной, компания сократит расходы в этом году на 100 млн евро. В частности, Захерт предупредил о грядущих сокращениях, а также о закрытии двух производственных объектов на предприятии в Крефельде-Уэрдингене к 2026 г. Речь идет об установке по окислению гексана с 61 работником, а также о производстве оксида хрома с 52 работниками.

Группа надеется помочь оставшемуся 51 предприятию в Германии пережить кризис благодаря сокращению расходов и заморозке найма, но признает вероятность «пересмотра их жизнеспособности» при дальнейшем ухудшении условий.

«Нам срочно нужны устойчивые рамочные условия – прежде всего конкурентоспособный на международном уровне тариф на электроэнергию для отрасли», – цитирует Reuters Захерта, призвавшего политиков «наконец проснуться». Прибыль группы по EBITDA за II квартал упала на 57,7% до 107 млн евро, отмечает агентство.

В сложившейся ситуации, пишет Frankfurter Allgemeine, сокращают расходы и другие химические компании. Например, группа Evonik перестанет временно нанимать новых сотрудников и сократит расходы на консультантов и командировки, что позволит сэкономить 250 млн евро в 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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