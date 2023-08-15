Газета
Экономика

Бизнес-омбудсмен предупредил о негативных последствиях повышения ставки ЦБ

Ведомости

Повышение Банком России ключевой ставки до 12% можно сравнить с «двойной дозой антибиотика», у которой будут негативные последствия, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«ЦБ повысил ключевую ставку сильнее, чем ожидалось. Теперь 12%. Пытаясь задавить болезнь, доктор спешно вколол двойную дозу антибиотика, но у любого антибиотика есть побочные эффекты», – приводит слова уполномоченного его пресс-служба.

В частности, повышение ставки временно «ставит крест» на развитии долгового рынка и появлении новых источников финансирования инвестпроектов, считает Титов. Кроме того, хотя новая ставка пойдет на пользу рублю, «инфляция получит подпитку с другой стороны». Ярким примером этого, по словам омбудсмена, является удорожание ипотеки при больших объемах непроданных остатков жилья у застройщиков.

«В целом, как я уже не раз говорил, мы реагируем на сиюминутные проблемы, пусть и очень чувствительные. Но не закладываем базис для будущего, не создаем почву для действительно самодостаточной экономики», – резюмировал Титов.

Ранее по теме: ЦБ повысил ставку до 12%

15 августа совет директоров Банка России по итогам внеочередного заседания повысил ключевую ставку на 3,5 п. п. до 12% годовых. В последний раз ЦБ повышал ставку меньше месяца назад – на 1 п. п. на заседании 25 июля. С сентября 2022 г. она держалась на уровне 7,5% годовых. Опрошенные «Ведомостями» аналитики ожидали повышения ставки на 1–6,5 п. п. до 9,5-15%, связывая это с падением курса национальной валюты.

Сам регулятор объяснил повышение ставки попыткой ограничить риски для ценовой стабильности. Влияние на курс, по оценке ЦБ, оказывает увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливающее устойчивое инфляционное давление. Позднее сегодня же ЦБ выпустил дополнительный комментарий, в котором допустил дальнейшее повышение ключевой ставки, если проинфляционные риски усилятся.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных