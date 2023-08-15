Бизнес-омбудсмен предупредил о негативных последствиях повышения ставки ЦБ
Повышение Банком России ключевой ставки до 12% можно сравнить с «двойной дозой антибиотика», у которой будут негативные последствия, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.
«ЦБ повысил ключевую ставку сильнее, чем ожидалось. Теперь 12%. Пытаясь задавить болезнь, доктор спешно вколол двойную дозу антибиотика, но у любого антибиотика есть побочные эффекты», – приводит слова уполномоченного его пресс-служба.
В частности, повышение ставки временно «ставит крест» на развитии долгового рынка и появлении новых источников финансирования инвестпроектов, считает Титов. Кроме того, хотя новая ставка пойдет на пользу рублю, «инфляция получит подпитку с другой стороны». Ярким примером этого, по словам омбудсмена, является удорожание ипотеки при больших объемах непроданных остатков жилья у застройщиков.
«В целом, как я уже не раз говорил, мы реагируем на сиюминутные проблемы, пусть и очень чувствительные. Но не закладываем базис для будущего, не создаем почву для действительно самодостаточной экономики», – резюмировал Титов.
15 августа совет директоров Банка России по итогам внеочередного заседания повысил ключевую ставку на 3,5 п. п. до 12% годовых. В последний раз ЦБ повышал ставку меньше месяца назад – на 1 п. п. на заседании 25 июля. С сентября 2022 г. она держалась на уровне 7,5% годовых. Опрошенные «Ведомостями» аналитики ожидали повышения ставки на 1–6,5 п. п. до 9,5-15%, связывая это с падением курса национальной валюты.
Сам регулятор объяснил повышение ставки попыткой ограничить риски для ценовой стабильности. Влияние на курс, по оценке ЦБ, оказывает увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливающее устойчивое инфляционное давление. Позднее сегодня же ЦБ выпустил дополнительный комментарий, в котором допустил дальнейшее повышение ключевой ставки, если проинфляционные риски усилятся.