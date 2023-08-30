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Экономика

В России собрали более 105 млн тонн зерна

Ведомости

Российские аграрии намолотили свыше 105 млн т зерна. В целом по стране уборочная кампания перешла «экватор», доложил о ходе полевых работ министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

По графику также идет уборка других культур, в том числе рапса, картофеля, сахарной свеклы и овощей. В 43 регионах уже стартовал озимый сев: засеяли 1,7 млн га.

«В 2023 г. мы планируем выйти на показатель 20 млн га», – добавил Патрушев, его слова приводит пресс-служба Минсельхоза.

В ведомстве также сообщили, что объем закупки удобрений в 2023 г. превысил прошлогодний уровень. Аграрии уже получили 80% средств господдержки – это также выше прошлогодних показателей.

Власти южных регионов России, которые обычно лидируют по сбору зерна, отчитались о результатах активной фазы уборочных кампаний 3 августа. Больше всего зерна собрали в Ростовской области – там обмолотили свыше 70% площадей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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