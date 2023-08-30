В России собрали более 105 млн тонн зерна
Российские аграрии намолотили свыше 105 млн т зерна. В целом по стране уборочная кампания перешла «экватор», доложил о ходе полевых работ министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
По графику также идет уборка других культур, в том числе рапса, картофеля, сахарной свеклы и овощей. В 43 регионах уже стартовал озимый сев: засеяли 1,7 млн га.
«В 2023 г. мы планируем выйти на показатель 20 млн га», – добавил Патрушев, его слова приводит пресс-служба Минсельхоза.
В ведомстве также сообщили, что объем закупки удобрений в 2023 г. превысил прошлогодний уровень. Аграрии уже получили 80% средств господдержки – это также выше прошлогодних показателей.
Власти южных регионов России, которые обычно лидируют по сбору зерна, отчитались о результатах активной фазы уборочных кампаний 3 августа. Больше всего зерна собрали в Ростовской области – там обмолотили свыше 70% площадей.