Мишустин: аномальная жара усложнила работу электросетей в ряде регионов

«У нас очень большая территория. И в некоторых районах сохраняется непростая ситуация, которая зачастую осложняется аномальной погодой. Как этим летом, когда европейская часть России столкнулась с экстремально высокой температурой воздуха, что существенно увеличило нагрузку на электросетевой комплекс», – сказал премьер, его слова приводит пресс-служба правительства.