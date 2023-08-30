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Экономика

Мишустин: аномальная жара усложнила работу электросетей в ряде регионов

Ведомости

Аномальная жара, с которой столкнулась европейская часть России, привела к существенному увеличению нагрузки на электросетевой комплекс. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе запуска электросетевой подстанции «Пахра» в Подмосковье после реконструкции.

«У нас очень большая территория. И в некоторых районах сохраняется непростая ситуация, которая зачастую осложняется аномальной погодой. Как этим летом, когда европейская часть России столкнулась с экстремально высокой температурой воздуха, что существенно увеличило нагрузку на электросетевой комплекс», – сказал премьер, его слова приводит пресс-служба правительства.

На особом контроле остается положение дел в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах, а в новых регионах РФ еще многие объекты инфраструктуры предстоит восстановить, добавил Мишустин.

Как уточнили в пресс-службе кабмина, подстанция мощностью 500 кВ «Пахра» обеспечивает электроснабжение шести городских округов Московского региона населением 1,4 млн человек, аэропорта «Домодедово», дата-центра VK и др.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в начале августа прогнозировал экстремальную жару в 10 регионах России. В частности, он предупреждал о повышении температуры в Краснодарском крае до 39-40 градусов тепла. Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус также рассказывал, что 6 августа стало самым жарким днем в Москве с начала 2023 г., температура воздуха превысила 31 градус. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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