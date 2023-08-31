Кабмин на год продлил действие таможенных пошлин на подсолнечные масло и шрот

Ставка вывозной таможенной пошлины на подсолнечное масло будет рассчитываться с учетом базовой экспортной цены в 82 500 руб. за тонну. Ставка на подсолнечный шрот уменьшится. Она рассчитывается по специальной формуле – как разница между средним арифметическим рыночных цен за месяц и базовой ценой, умноженной на корректирующий коэффициент 0,7. Таким образом, ставка снизится, несмотря на то что базовая экспортная цена вырастет с 13 875 до 15 875 руб. за тонну.