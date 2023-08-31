Кабмин на год продлил действие таможенных пошлин на подсолнечные масло и шрот
Срок действия таможенных пошлин на подсолнечные масло и шрот, которые вывозятся за пределы Евразийского экономического союза, продлен до 31 августа 2024 г., сообщила пресс-служба правительства России.
Решение приняли для обеспечения предприятий переработки сырьем, а отрасль животноводства – продуктами переработки масличных культур.
Ставка вывозной таможенной пошлины на подсолнечное масло будет рассчитываться с учетом базовой экспортной цены в 82 500 руб. за тонну. Ставка на подсолнечный шрот уменьшится. Она рассчитывается по специальной формуле – как разница между средним арифметическим рыночных цен за месяц и базовой ценой, умноженной на корректирующий коэффициент 0,7. Таким образом, ставка снизится, несмотря на то что базовая экспортная цена вырастет с 13 875 до 15 875 руб. за тонну.
В мае пошлина на экспорт подсолнечного масла из России снизилась почти на 20% и составила 1122,2 руб. Пошлину на экспорт шрота повысили до 6577,7 руб.