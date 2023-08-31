Газета
Экономика

Кабмин на год продлил действие таможенных пошлин на подсолнечные масло и шрот

Ведомости

Срок действия таможенных пошлин на подсолнечные масло и шрот, которые вывозятся за пределы Евразийского экономического союза, продлен до 31 августа 2024 г., сообщила пресс-служба правительства России.

Решение приняли для обеспечения предприятий переработки сырьем, а отрасль животноводства – продуктами переработки масличных культур.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Ставка вывозной таможенной пошлины на подсолнечное масло будет рассчитываться с учетом базовой экспортной цены в 82 500 руб. за тонну. Ставка на подсолнечный шрот уменьшится. Она рассчитывается по специальной формуле – как разница между средним арифметическим рыночных цен за месяц и базовой ценой, умноженной на корректирующий коэффициент 0,7. Таким образом, ставка снизится, несмотря на то что базовая экспортная цена вырастет с 13 875 до 15 875 руб. за тонну.

В мае пошлина на экспорт подсолнечного масла из России снизилась почти на 20% и составила 1122,2 руб. Пошлину на экспорт шрота повысили до 6577,7 руб.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных