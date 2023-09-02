Белоруссия объявила о повышении экспортных пошлин на нефть

Согласно документу, который подписал премьер-министр республики Роман Головченко, ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, а также отработанные нефтепродукты составляют $21,4 за тонну (ранее – $16,9), на прямогонный бензин – $11,7 за тонну (ранее – $9,2), на товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – $6,4 за тонну (ранее – $5). Изменения вступили в силу с 1 сентября.