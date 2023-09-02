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Экономика

Белоруссия объявила о повышении экспортных пошлин на нефть

Ведомости

Власти Белоруссии с 1 сентября повысили ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее постановление правительства опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, который подписал премьер-министр республики Роман Головченко, ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, а также отработанные нефтепродукты составляют $21,4 за тонну (ранее – $16,9), на прямогонный бензин – $11,7 за тонну (ранее – $9,2), на товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – $6,4 за тонну (ранее – $5). Изменения вступили в силу с 1 сентября.

В июле Минск снизил экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, тогда ставки установили на уровне $15,6 за тонну. Через месяц ставки экспортных пошлин на сырье повысили до $16,9 за тонну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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