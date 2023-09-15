Минпромторг: маркировка красной икры может быть запущена с 1 апреля 2024 года

В начале августа губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что объем нелегально перевозимой икры из региона сократился в четыре раза после начала действия эксперимента, который ограничил вывоз красной икры в багаже пассажиров. Эксперимент, в рамках которого власти запретили провозить больше 10 кг красной икры непромышленного изготовления (без заводской упаковки и маркировки) с 1 ноября 2022 г., будет действовать до августа 2025 г.