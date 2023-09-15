Газета
Экономика

Минпромторг: маркировка красной икры может быть запущена с 1 апреля 2024 года

Ведомости

Обязательную маркировку икры осетровых и лососевых рыб в России могут запустить в 2024 г., сообщила пресс-служба Минпромторга.

Замминистра Екатерина Приезжева в ходе совещания в правительстве Сахалинской области сообщила, что министерство совместно с другими ведомствами прорабатывает вопрос о внедрении маркировки с 1 апреля следующего года.

В России эксперимент по маркировке красной икры начался с 15 апреля 2023 г. и продлится до 31 марта следующего года. Приезжаева отметила, что участники эксперимента уже сейчас могут протестировать технические и бизнес-процессы. В Сахалинской области было проведено два тестирования по маркировке икры.

В начале августа губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что объем нелегально перевозимой икры из региона сократился в четыре раза после начала действия эксперимента, который ограничил вывоз красной икры в багаже пассажиров. Эксперимент, в рамках которого власти запретили провозить больше 10 кг красной икры непромышленного изготовления (без заводской упаковки и маркировки) с 1 ноября 2022 г., будет действовать до августа 2025 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных