Минпромторг: маркировка красной икры может быть запущена с 1 апреля 2024 года
Обязательную маркировку икры осетровых и лососевых рыб в России могут запустить в 2024 г., сообщила пресс-служба Минпромторга.
Замминистра Екатерина Приезжева в ходе совещания в правительстве Сахалинской области сообщила, что министерство совместно с другими ведомствами прорабатывает вопрос о внедрении маркировки с 1 апреля следующего года.
В России эксперимент по маркировке красной икры начался с 15 апреля 2023 г. и продлится до 31 марта следующего года. Приезжаева отметила, что участники эксперимента уже сейчас могут протестировать технические и бизнес-процессы. В Сахалинской области было проведено два тестирования по маркировке икры.
В начале августа губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что объем нелегально перевозимой икры из региона сократился в четыре раза после начала действия эксперимента, который ограничил вывоз красной икры в багаже пассажиров. Эксперимент, в рамках которого власти запретили провозить больше 10 кг красной икры непромышленного изготовления (без заводской упаковки и маркировки) с 1 ноября 2022 г., будет действовать до августа 2025 г.