Глава Камчатки заявил о снижении объема нелегально перевозимой икры в регионе

Законодатели ранее отмечали, что принятие документа позволит снизить объемы незаконной добычи рыбы, избежать подрыва популяций тихоокеанских лососей и снизить риски потребления небезопасной рыбной продукции, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Перевозимая в больших объемах красная икра зачастую предназначается не в качестве гостинцев близким людям, а для дальнейшей перепродажи, говорил представитель Росрыболовства. По его словам, такая продукция зачастую имеет нелегальное происхождение, на нее нет подтверждающих документов и ее качество ничем не подтверждено.