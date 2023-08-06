Глава Камчатки заявил о снижении объема нелегально перевозимой икры в регионе
После начала действия на Камчатке эксперимента, который ограничил вывоз красной икры в багаже пассажиров, объем нелегально перевозимой икры сократился в четыре раза, а задержек рейсов в аэропорту Петропавловска-Камчатского стало меньше. Об этом в интервью РБК рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Власти запретили провозить больше 10 кг красной икры непромышленного изготовления (без заводской упаковки и маркировки) с 1 ноября 2022 г., эксперимент будет действовать до августа 2025 г.
До введения ограничений, по информации Россельхознадзора, граждане вывозили в личном багаже более 500 т икры в год. «Основные выводы мы сделаем по итогам путины, но уже сейчас видно, что объем перевозимой икры сократился в четыре раза по сравнению с объемами прошлых лет», — сказала Солодов.
По его словам, на досмотр багажа дополнительно уходит не более пяти-семи минут, при этом из аэропорта исчезли «безумные нагромождения контейнеров, которые были раньше».
Законодатели ранее отмечали, что принятие документа позволит снизить объемы незаконной добычи рыбы, избежать подрыва популяций тихоокеанских лососей и снизить риски потребления небезопасной рыбной продукции, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Перевозимая в больших объемах красная икра зачастую предназначается не в качестве гостинцев близким людям, а для дальнейшей перепродажи, говорил представитель Росрыболовства. По его словам, такая продукция зачастую имеет нелегальное происхождение, на нее нет подтверждающих документов и ее качество ничем не подтверждено.
Солодов в записке к законопроекту отмечал, что среднегодовой объем «теневых» авиапоставок икры составляет 2000 т. Оборот «теневого рынка» красной икры превышает 4 млрд руб., приводил статистику правительства Камчатского края президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Исходя из установленных такс, ежегодный ущерб Российской Федерации составляет более 15 млрд руб.