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Глава Камчатки заявил о снижении объема нелегально перевозимой икры в регионе

Ведомости

После начала действия на Камчатке эксперимента, который ограничил вывоз красной икры в багаже пассажиров, объем нелегально перевозимой икры сократился в четыре раза, а задержек рейсов в аэропорту Петропавловска-Камчатского стало меньше. Об этом в интервью РБК рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. 

Власти запретили провозить больше 10 кг красной икры непромышленного изготовления (без заводской упаковки и маркировки) с 1 ноября 2022 г., эксперимент будет действовать до августа 2025 г. 

До введения ограничений, по информации Россельхознадзора, граждане вывозили в личном багаже более 500 т икры в год. «Основные выводы мы сделаем по итогам путины, но уже сейчас видно, что объем перевозимой икры сократился в четыре раза по сравнению с объемами прошлых лет», — сказала Солодов.

По его словам, на досмотр багажа дополнительно уходит не более пяти-семи минут, при этом из аэропорта исчезли «безумные нагромождения контейнеров, которые были раньше».

Законодатели ранее отмечали, что принятие документа позволит снизить объемы незаконной добычи рыбы, избежать подрыва популяций тихоокеанских лососей и снизить риски потребления небезопасной рыбной продукции, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Перевозимая в больших объемах красная икра зачастую предназначается не в качестве гостинцев близким людям, а для дальнейшей перепродажи, говорил представитель Росрыболовства. По его словам, такая продукция зачастую имеет нелегальное происхождение, на нее нет подтверждающих документов и ее качество ничем не подтверждено.

Солодов в записке к законопроекту отмечал, что среднегодовой объем «теневых» авиапоставок икры составляет 2000 т. Оборот «теневого рынка» красной икры превышает 4 млрд руб., приводил статистику правительства Камчатского края президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Исходя из установленных такс, ежегодный ущерб Российской Федерации составляет более 15 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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