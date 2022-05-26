Россиянам запретят вывозить самолетами с Камчатки свыше 10 кг красной икры

Законодатели приходят к выводу, что через «воздушный коридор» перевозятся крупные объемы продукции, в том числе выловленной незаконным путем. Перекрытие этого канала позволит снизить объемы незаконной добычи рыбы, избежать подрыва популяций тихоокеанских лососей и снизить риски потребления небезопасной рыбной продукции, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В ходе лососевой путины в 2021 г. в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне добыто 539 000 т лосося, из которых в Камчатском крае – 440 500 т, говорится в ней. По данным губернатора этого региона Владимира Солодова, приведенным в записке, среднегодовой объем «теневых» авиапоставок икры составляет 2000 т. Пассажиры при этом провозят в личном багаже, по информации Россельхознадзора, свыше 500 т такой продукции. Для ее производства в таких объемах браконьеры ежегодно уничтожают более 15 000 т сырца лосося, сказано в пояснительной записке.