Газета
Бизнес

Россиянам запретят вывозить самолетами с Камчатки свыше 10 кг красной икры

Такой эксперимент продлится до 2025 года
Анна Киселева
Unsplash

Россиянам могут запретить вывозить камчатскую красную икру с территории края весом свыше 10 кг, изготовленную непромышленным способом, в ручной клади или багаже самолета. Проект федерального закона, предусматривающий такой эксперимент со дня его вступления в силу до 1 августа 2025 г., подготовила группа депутатов Госдумы. Текст законопроекта есть в распоряжении «Ведомостей». Его подлинность подтвердил один из его авторов, член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский. Он рассчитывает, что законопроект будет рассмотрен и принят в весеннюю сессию.

Согласно документу, запрет коснется икры лососевых видов рыб без заводской упаковки. Она должна «содержать единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза и контактные данные компании-изготовителя, индивидуального предпринимателя или импортера». Законопроект также предусматривает внесение поправок в Воздушный кодекс. В частности, авиаперевозчики должны будут включить запрет на вывоз одним физическим лицом свыше 10 кг красной икры за один рейс в правила воздушных перевозок. Рейсы в Петропавловск-Камчатский осуществляет «Аэрофлот», на июнь билеты туда также продает чартерная авиакомпания Ifly. За соблюдением запрета, согласно документу, будут следить сотрудники службы авиационной безопасности международного аэропорта Петропавловск-Камчатского «Елизово» во время предполетного досмотра багажа и ручной клади.

Законодатели приходят к выводу, что через «воздушный коридор» перевозятся крупные объемы продукции, в том числе выловленной незаконным путем. Перекрытие этого канала позволит снизить объемы незаконной добычи рыбы, избежать подрыва популяций тихоокеанских лососей и снизить риски потребления небезопасной рыбной продукции, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В ходе лососевой путины в 2021 г. в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне добыто 539 000 т лосося, из которых в Камчатском крае – 440 500 т, говорится в ней. По данным губернатора этого региона Владимира Солодова, приведенным в записке, среднегодовой объем «теневых» авиапоставок икры составляет 2000 т. Пассажиры при этом провозят в личном багаже, по информации Россельхознадзора, свыше 500 т такой продукции. Для ее производства в таких объемах браконьеры ежегодно уничтожают более 15 000 т сырца лосося, сказано в пояснительной записке.

Оборот «теневого рынка» красной икры превышает 4 млрд руб., приводит статистику правительства Камчатского края президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Исходя из установленных такс ежегодный ущерб Российской Федерации составляет более 15 млрд руб., оценивается в пояснительной записке.

Игроки рынка оценивают объемы незаконного оборота икры тысячами тонн, говорит председатель Рыбного союза Александр Панин. Он, как и Зверев, поддерживает принятие законопроекта. Такой эксперимент – правильная и давно назревшая мера, так как воздушный канал используется браконьерами для перемещения своего незаконного вылова, а значит, поддерживает их промысел и не способствует открытой конкурентной борьбе при продаже такой продукции в центральной части России, поясняет Панин. При этом, по его словам, браконьеры, занимающиеся производством икры, вырезают рыбу. «Она, как наиболее дорогой продукт (4500 – 5000 руб. за 1 кг), изымается, а горбуша (250 руб. за кг) гниет на берегах, таким образом подрывается воспроизводственный ресурс», – объясняет он.

Панин добавляет, что эта проблема особенно актуальна в реках Амура и на Сахалине, где рыбы практически не осталось. По его словам, предприниматели, скупающие краденую икру, продают ее в розницу, в том числе на рынках и в федеральных сетях. При этом во время пассажирской авиаперевозки не соблюдается нужный температурный режим для хранения такой продукции, то есть она может быть небезопасна, заключил он.

«Ведомости» направили запросы в Минсельхоз, Росрыболовство, аэропорт «Елизово», «Аэрофлот» и Ifly.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных