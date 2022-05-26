Россиянам запретят вывозить самолетами с Камчатки свыше 10 кг красной икры

Россиянам запретят вывозить самолетами с Камчатки свыше 10 кг красной икрыТакой эксперимент продлится до 2025 года
Россиянам могут запретить вывозить камчатскую красную икру с территории края весом свыше 10 кг, изготовленную непромышленным способом, в ручной клади или багаже самолета. Проект федерального закона, предусматривающий такой эксперимент со дня его вступления в силу до 1 августа 2025 г., подготовила группа депутатов Госдумы. Текст законопроекта есть в распоряжении «Ведомостей». Его подлинность подтвердил один из его авторов, член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский. Он рассчитывает, что законопроект будет рассмотрен и принят в весеннюю сессию.
Согласно документу, запрет коснется икры лососевых видов рыб без заводской упаковки. Она должна «содержать единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза и контактные данные компании-изготовителя, индивидуального предпринимателя или импортера». Законопроект также предусматривает внесение поправок в Воздушный кодекс. В частности, авиаперевозчики должны будут включить запрет на вывоз одним физическим лицом свыше 10 кг красной икры за один рейс в правила воздушных перевозок. Рейсы в Петропавловск-Камчатский осуществляет «Аэрофлот», на июнь билеты туда также продает чартерная авиакомпания Ifly. За соблюдением запрета, согласно документу, будут следить сотрудники службы авиационной безопасности международного аэропорта Петропавловск-Камчатского «Елизово» во время предполетного досмотра багажа и ручной клади.
Законодатели приходят к выводу, что через «воздушный коридор» перевозятся крупные объемы продукции, в том числе выловленной незаконным путем. Перекрытие этого канала позволит снизить объемы незаконной добычи рыбы, избежать подрыва популяций тихоокеанских лососей и снизить риски потребления небезопасной рыбной продукции, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В ходе лососевой путины в 2021 г. в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне добыто 539 000 т лосося, из которых в Камчатском крае – 440 500 т, говорится в ней. По данным губернатора этого региона Владимира Солодова, приведенным в записке, среднегодовой объем «теневых» авиапоставок икры составляет 2000 т. Пассажиры при этом провозят в личном багаже, по информации Россельхознадзора, свыше 500 т такой продукции. Для ее производства в таких объемах браконьеры ежегодно уничтожают более 15 000 т сырца лосося, сказано в пояснительной записке.
Оборот «теневого рынка» красной икры превышает 4 млрд руб., приводит статистику правительства Камчатского края президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Исходя из установленных такс ежегодный ущерб Российской Федерации составляет более 15 млрд руб., оценивается в пояснительной записке.
Игроки рынка оценивают объемы незаконного оборота икры тысячами тонн, говорит председатель Рыбного союза Александр Панин. Он, как и Зверев, поддерживает принятие законопроекта. Такой эксперимент – правильная и давно назревшая мера, так как воздушный канал используется браконьерами для перемещения своего незаконного вылова, а значит, поддерживает их промысел и не способствует открытой конкурентной борьбе при продаже такой продукции в центральной части России, поясняет Панин. При этом, по его словам, браконьеры, занимающиеся производством икры, вырезают рыбу. «Она, как наиболее дорогой продукт (4500 – 5000 руб. за 1 кг), изымается, а горбуша (250 руб. за кг) гниет на берегах, таким образом подрывается воспроизводственный ресурс», – объясняет он.
Панин добавляет, что эта проблема особенно актуальна в реках Амура и на Сахалине, где рыбы практически не осталось. По его словам, предприниматели, скупающие краденую икру, продают ее в розницу, в том числе на рынках и в федеральных сетях. При этом во время пассажирской авиаперевозки не соблюдается нужный температурный режим для хранения такой продукции, то есть она может быть небезопасна, заключил он.
«Ведомости» направили запросы в Минсельхоз, Росрыболовство, аэропорт «Елизово», «Аэрофлот» и Ifly.