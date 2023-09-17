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Экономика

Козлов рассказал о планах возобновить полноценное авиасообщение между Россией и КНДР

Ведомости

Авиасообщение между Россией и КНДР пока работает в пробном режиме, в скором времени оно будет полноценно функционировать, сообщил министр природных ресурсов РФ Александр Козлов.

По его словам, в министерстве транспорта «сделали все для того», чтобы запустить авиасообщение между двумя странами. 

«Оно сейчас работает в пробном режиме. Но мы уверены, что в ближайшее время оно может [начать] полноценно функционировать», - сказал Козлов (цитата по ТАСС).

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Полеты между КНДР и Россией были остановлены в 2020 г. из-за пандемии коронавируса. 25 августа в аэропорту Владивостока приземлился первый после закрытия авиасообщения самолет из Пхеньяна. СМИ со ссылкой на пресс-службу аэропорту писали, что первые рейсы выполняла авиакомпания Air Koryo. В пресс-службе правительства Приморского края также отмечали, что рейс Пхеньян – Владивосток был техническим, о возобновлении пассажирского сообщения речи тогда не шло.

17 сентября официальный визит в Россию завершил лидер КНДР Ким Чен Ын. В ходе поездки, которая продлилась несколько дней, он встречался с президентом Владимиром Путиным, губернатором Приморья Олегом Кожемяко, посетил космодром Восточный и посмотрел балет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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