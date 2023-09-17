Козлов рассказал о планах возобновить полноценное авиасообщение между Россией и КНДР

Полеты между КНДР и Россией были остановлены в 2020 г. из-за пандемии коронавируса. 25 августа в аэропорту Владивостока приземлился первый после закрытия авиасообщения самолет из Пхеньяна. СМИ со ссылкой на пресс-службу аэропорту писали, что первые рейсы выполняла авиакомпания Air Koryo. В пресс-службе правительства Приморского края также отмечали, что рейс Пхеньян – Владивосток был техническим, о возобновлении пассажирского сообщения речи тогда не шло.