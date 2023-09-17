Козлов рассказал о планах возобновить полноценное авиасообщение между Россией и КНДР
Авиасообщение между Россией и КНДР пока работает в пробном режиме, в скором времени оно будет полноценно функционировать, сообщил министр природных ресурсов РФ Александр Козлов.
По его словам, в министерстве транспорта «сделали все для того», чтобы запустить авиасообщение между двумя странами.
«Оно сейчас работает в пробном режиме. Но мы уверены, что в ближайшее время оно может [начать] полноценно функционировать», - сказал Козлов (цитата по ТАСС).
Полеты между КНДР и Россией были остановлены в 2020 г. из-за пандемии коронавируса. 25 августа в аэропорту Владивостока приземлился первый после закрытия авиасообщения самолет из Пхеньяна. СМИ со ссылкой на пресс-службу аэропорту писали, что первые рейсы выполняла авиакомпания Air Koryo. В пресс-службе правительства Приморского края также отмечали, что рейс Пхеньян – Владивосток был техническим, о возобновлении пассажирского сообщения речи тогда не шло.
17 сентября официальный визит в Россию завершил лидер КНДР Ким Чен Ын. В ходе поездки, которая продлилась несколько дней, он встречался с президентом Владимиром Путиным, губернатором Приморья Олегом Кожемяко, посетил космодром Восточный и посмотрел балет.