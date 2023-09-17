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Официальный визит Ким Чен Ына в Россию завершился

Лидер Северной Кореи встречался с Путиным, смотрел ракетные комплексы и балет во Владивостоке
Полина Худякова
Александр Сафронов / Пресс-служба администрации Приморского края

Лидер КНДР Ким Чен Ын в воскресенье, 17 сентября, завершил свой официальный визит в Россию, его бронепоезд уехал с железнодорожной станции в Артеме Приморского края, сообщает «РИА Новости». 

Город Артем расположен примерно в 200 км от станции Хасан - единственного пограничного перехода с КНДР.

Главу Северной Кореи провожали министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, посол России в КНДР Александр Мацегора и губернатор Приморья Олег Кожемяко. Кортеж Ким Чен Ына встречала рота почетного караула Восточного военного округа, а военный оркестр штаба Тихоокеанского флота исполнил гвардейский встречный марш и гимны КНДР и России.

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Ким Чен Ын приехал в Россию 12 сентября после четырехлетнего перерыва. На следующий день он вместе с российским президентом Владимиром Путиным посетил космодром Восточный. Ким Чен Ыну показали ход сборки ракеты-носителя космического ракетного комплекса «Ангара» и строительство стартового комплекса для «Ангары», стартовый комплекс «Союза-2». После Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном составе, а затем продолжили встречу в формате тет-а-тет.

Что подарили Ким Чен Ыну

Путин подарил главе КНДР перчатку от космического скафандра и карабин во время его визита в Россию, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Губернатор Приморского края подарил лидеру Северной Кореи комплект бронезащиты.

Лидер КНДР в ходе визита в Приморье передал подарок Тихоокеанскому флоту, а сам получил подарки от министра обороны Сергея Шойгу и от командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша.

На этом визит северокорейского лидера в Россию не закончился. 15 сентября Ким Чен Ын посетил авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре, где оценил демонстрационный полет российского истребителя Су-35. Затем Ким Чен Ын вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу прибыли на фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке.

Лидер КНДР во время визита во Владивосток провел переговоры с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, посетил Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), где встретился с северокорейскими студентами. Политик побывал на балете «Спящая красавица» и посетил Приморский океанариум, где посмотрел представление морских млекопитающих. В океанариуме Ким Чен Ын особенно бурно реагировал на выступление моржа Миши.

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Во время встречи с Путиным Ким отмечал, что его очень тепло принимают в России. В КНДР встречу и вовсе назвали эпохальной. Северокорейское ЦТАК отмечало, что визит главы государства в Россию пришелся на «знаменательный и важный в развитии российско-корейских отношений период».

Путин по итогам встречи говорил, что «состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, по двусторонним отношениям». Посол России в КНДР Александр Мацегора утверждал, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын остался доволен тем, как прошел его визит в Россию. Состав бронепоезда лидера КНДР проводили со станции под марш «Прощание славянки».

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