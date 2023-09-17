Официальный визит Ким Чен Ына в Россию завершился

Во время встречи с Путиным Ким отмечал, что его очень тепло принимают в России. В КНДР встречу и вовсе назвали эпохальной. Северокорейское ЦТАК отмечало, что визит главы государства в Россию пришелся на «знаменательный и важный в развитии российско-корейских отношений период».