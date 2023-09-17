Официальный визит Ким Чен Ына в Россию завершился

Официальный визит Ким Чен Ына в Россию завершилсяЛидер Северной Кореи встречался с Путиным, смотрел ракетные комплексы и балет во Владивостоке
Лидер КНДР Ким Чен Ын в воскресенье, 17 сентября, завершил свой официальный визит в Россию, его бронепоезд уехал с железнодорожной станции в Артеме Приморского края, сообщает «РИА Новости».
Город Артем расположен примерно в 200 км от станции Хасан - единственного пограничного перехода с КНДР.
Главу Северной Кореи провожали министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, посол России в КНДР Александр Мацегора и губернатор Приморья Олег Кожемяко. Кортеж Ким Чен Ына встречала рота почетного караула Восточного военного округа, а военный оркестр штаба Тихоокеанского флота исполнил гвардейский встречный марш и гимны КНДР и России.
Ким Чен Ын приехал в Россию 12 сентября после четырехлетнего перерыва. На следующий день он вместе с российским президентом Владимиром Путиным посетил космодром Восточный. Ким Чен Ыну показали ход сборки ракеты-носителя космического ракетного комплекса «Ангара» и строительство стартового комплекса для «Ангары», стартовый комплекс «Союза-2». После Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном составе, а затем продолжили встречу в формате тет-а-тет.
Что подарили Ким Чен Ыну
Путин подарил главе КНДР перчатку от космического скафандра и карабин во время его визита в Россию, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Губернатор Приморского края подарил лидеру Северной Кореи комплект бронезащиты.
Лидер КНДР в ходе визита в Приморье передал подарок Тихоокеанскому флоту, а сам получил подарки от министра обороны Сергея Шойгу и от командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша.
На этом визит северокорейского лидера в Россию не закончился. 15 сентября Ким Чен Ын посетил авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре, где оценил демонстрационный полет российского истребителя Су-35. Затем Ким Чен Ын вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу прибыли на фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке.
Лидер КНДР во время визита во Владивосток провел переговоры с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, посетил Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), где встретился с северокорейскими студентами. Политик побывал на балете «Спящая красавица» и посетил Приморский океанариум, где посмотрел представление морских млекопитающих. В океанариуме Ким Чен Ын особенно бурно реагировал на выступление моржа Миши.
Во время встречи с Путиным Ким отмечал, что его очень тепло принимают в России. В КНДР встречу и вовсе назвали эпохальной. Северокорейское ЦТАК отмечало, что визит главы государства в Россию пришелся на «знаменательный и важный в развитии российско-корейских отношений период».
Путин по итогам встречи говорил, что «состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, по двусторонним отношениям». Посол России в КНДР Александр Мацегора утверждал, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын остался доволен тем, как прошел его визит в Россию. Состав бронепоезда лидера КНДР проводили со станции под марш «Прощание славянки».