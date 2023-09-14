В КНДР назвали встречу Путина и Ким Чен Ына эпохальной
Встреча президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына стала «эпохальным моментом, установившим новую веху на пути развития корейско-российских отношений». Таким образом северокорейское ЦТАК охарактеризовало переговоры двух лидеров.
13 сентября Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме «Восточный». Сначала лидеры провели переговоры в расширенном составе, а затем продолжили встречу в формате тет-а-тет. Комментируя переговоры, Путин заявил, что «состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, по двусторонним отношениям».
ЦТАК отмечает, что визит Ким Чен Ына в Россию пришелся на «знаменательный и важный в развитии российско-корейских отношений период». В ходе посещения космодрома «Восточный» лидеры РФ и КНДР ознакомились с ходом сборки новой ракеты-носителя «Ангара», а также с характеристиками ракеты-носителя «Союз-2».
Как сообщает агентство, Ким Чен Ын выразил глубокую признательность Путину за организацию посещения космодрома. На память северокорейский лидер написал в книге почетных гостей: «Слава России как страны первых покорителей космоса никогда не померкнет».
По словам президента РФ, у Ким Чен Ына также запланирована поездка в Комсомольск-на-Амуре и Владивосток. В первом городе лидер КНДР посетит заводы по производству авиационной техники, а во Владивостоке ему продемонстрируют возможности Тихоокеанского флота, пояснил Путин.
Лидер КНДР приехал в Россию 12 сентября по приглашению российского президента. Это второй визит северокорейского лидера в Россию. Первый был в 2019 г., Путин и Ким Чен Ын встречались во Владивостоке.