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В КНДР назвали встречу Путина и Ким Чен Ына эпохальной

Ведомости

Встреча президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына стала «эпохальным моментом, установившим новую веху на пути развития корейско-российских отношений». Таким образом северокорейское ЦТАК охарактеризовало переговоры двух лидеров.

13 сентября Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме «Восточный». Сначала лидеры провели переговоры в расширенном составе, а затем продолжили встречу в формате тет-а-тет. Комментируя переговоры, Путин заявил, что «состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, по двусторонним отношениям».

ЦТАК отмечает, что визит Ким Чен Ына в Россию пришелся на «знаменательный и важный в развитии российско-корейских отношений период». В ходе посещения космодрома «Восточный» лидеры РФ и КНДР ознакомились с ходом сборки новой ракеты-носителя «Ангара», а также с характеристиками ракеты-носителя «Союз-2».

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Как сообщает агентство, Ким Чен Ын выразил глубокую признательность Путину за организацию посещения космодрома. На память северокорейский лидер написал в книге почетных гостей: «Слава России как страны первых покорителей космоса никогда не померкнет».

По словам президента РФ, у Ким Чен Ына также запланирована поездка в Комсомольск-на-Амуре и Владивосток. В первом городе лидер КНДР посетит заводы по производству авиационной техники, а во Владивостоке ему продемонстрируют возможности Тихоокеанского флота, пояснил Путин.

Лидер КНДР приехал в Россию 12 сентября по приглашению российского президента. Это второй визит северокорейского лидера в Россию. Первый был в 2019 г., Путин и Ким Чен Ын встречались во Владивостоке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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