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Путин: Ким Чен Ын посетит Владивосток и Комсомольск-на-Амуре

Ведомости

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетит Владивосток, а также заводы по производству авиационной техники в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщил президента РФ Владимир Путин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Впереди у председателя большая программа. Он отсюда еще летит в Комсомольск-на-Амуре, будет посещать заводы, где производится и авиационная техника, и гражданская, и боевая», – сказал он.

Путин добавил, что затем Ким Чен Ын отправится во Владивосток, где запланирована «военная часть по линии Минобороны». Речь идет о демонстрации возможностей Тихоокеанского флота, пояснил президент. Также лидер КНДР посетит Северо-Восточный федеральный университет и осмотрит несколько объектов Академии наук РФ, в частности лабораторию, которая занимается биологией моря.

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13 сентября Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме «Восточный». Сначала лидеры провели переговоры в расширенном составе, а затем продолжили встречу в формате тет-а-тет. Комментируя переговоры, Путин заявил, что «состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, по двусторонним отношениям».

Лидер КНДР приехал в Россию 12 сентября по приглашению российского президента. Это второй визит северокорейского лидера в Россию. Первый был в 2019 г., Путин и Ким Чен Ын встречались во Владивостоке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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