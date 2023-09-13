Путин: Ким Чен Ын посетит Владивосток и Комсомольск-на-Амуре
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетит Владивосток, а также заводы по производству авиационной техники в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщил президента РФ Владимир Путин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
«Впереди у председателя большая программа. Он отсюда еще летит в Комсомольск-на-Амуре, будет посещать заводы, где производится и авиационная техника, и гражданская, и боевая», – сказал он.
Путин добавил, что затем Ким Чен Ын отправится во Владивосток, где запланирована «военная часть по линии Минобороны». Речь идет о демонстрации возможностей Тихоокеанского флота, пояснил президент. Также лидер КНДР посетит Северо-Восточный федеральный университет и осмотрит несколько объектов Академии наук РФ, в частности лабораторию, которая занимается биологией моря.
13 сентября Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме «Восточный». Сначала лидеры провели переговоры в расширенном составе, а затем продолжили встречу в формате тет-а-тет. Комментируя переговоры, Путин заявил, что «состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, по двусторонним отношениям».
Лидер КНДР приехал в Россию 12 сентября по приглашению российского президента. Это второй визит северокорейского лидера в Россию. Первый был в 2019 г., Путин и Ким Чен Ын встречались во Владивостоке.