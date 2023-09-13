Газета
Политика

Переговоры Путина и Ким Чен Ына завершились

Ведомости

Завершились переговоры президента РФ Владимира Путин и лидера КНДР Ким Чен Ына как в расширенном составе, так и тет-а-тет.

Затем начался официальный обед в честь гостя из Северной Кореи. Встреча лидеров проходит на космодроме «Восточный».

Путин и Ким Чен Ын встретились 13 сентября. Российский президент отметил, что рад видеть Ким Чен Ына в России и принимать его на космодроме. Лидеры РФ и КНДР ознакомились с ходом сборки новой ракеты-носителя «Ангара», а также с характеристиками ракеты-носителя «Союз-2». Путин заявил, что Ким Чен Ын проявляет большой интерес к ракетной технике, поскольку Северная Корея стремится развивать освоение космоса.

Ранее по теме: Чему посвящены переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына на «Восточном»

Переговоры Путина и Ким Чен Ына в расширенном составе продлились более часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что главы государств не планируют подписывать какие-либо документы, в том числе совместную декларацию, по итогам сегодняшних переговоров. Ранее он говорил, что Путин и Ким Чен Ын в первую очередь будут обсуждать вопросы, связанные с двусторонними отношениями. 

Ранее по теме: Как выглядит бронепоезд Ким Чен Ына

С российской стороны в переговорах приняли участие глава «Роскосмоса» Юрий Борисов и вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев, вице-премьеры Денис Мантуров и Алексей Оверчук, глава МИДа Сергей Лавров и др. Северокорейского лидера сопровождают его сестра, заведующая отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, глава МИД КНДР Чхве Сон Хи и др.

Заранее встреча в формате тет-а-тет не планировалась. Песков отмечал, что при необходимости после переговоров в расширенном составе лидеры продолжат общение в формате один на один.

Лидер КНДР приехал в Россию 12 сентября по приглашению российского президента. Это второй визит северокорейского лидера в Россию. Первый был в 2019 г., Путин и Ким Чен Ын встречались во Владивостоке.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных