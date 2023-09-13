Переговоры Путина и Ким Чен Ына завершились

Переговоры Путина и Ким Чен Ына в расширенном составе продлились более часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что главы государств не планируют подписывать какие-либо документы, в том числе совместную декларацию, по итогам сегодняшних переговоров. Ранее он говорил, что Путин и Ким Чен Ын в первую очередь будут обсуждать вопросы, связанные с двусторонними отношениями.