Переговоры Путина и Ким Чен Ына завершились
Завершились переговоры президента РФ Владимира Путин и лидера КНДР Ким Чен Ына как в расширенном составе, так и тет-а-тет.
Затем начался официальный обед в честь гостя из Северной Кореи. Встреча лидеров проходит на космодроме «Восточный».
Путин и Ким Чен Ын встретились 13 сентября. Российский президент отметил, что рад видеть Ким Чен Ына в России и принимать его на космодроме. Лидеры РФ и КНДР ознакомились с ходом сборки новой ракеты-носителя «Ангара», а также с характеристиками ракеты-носителя «Союз-2». Путин заявил, что Ким Чен Ын проявляет большой интерес к ракетной технике, поскольку Северная Корея стремится развивать освоение космоса.
Переговоры Путина и Ким Чен Ына в расширенном составе продлились более часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что главы государств не планируют подписывать какие-либо документы, в том числе совместную декларацию, по итогам сегодняшних переговоров. Ранее он говорил, что Путин и Ким Чен Ын в первую очередь будут обсуждать вопросы, связанные с двусторонними отношениями.
С российской стороны в переговорах приняли участие глава «Роскосмоса» Юрий Борисов и вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев, вице-премьеры Денис Мантуров и Алексей Оверчук, глава МИДа Сергей Лавров и др. Северокорейского лидера сопровождают его сестра, заведующая отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, глава МИД КНДР Чхве Сон Хи и др.
Заранее встреча в формате тет-а-тет не планировалась. Песков отмечал, что при необходимости после переговоров в расширенном составе лидеры продолжат общение в формате один на один.
Лидер КНДР приехал в Россию 12 сентября по приглашению российского президента. Это второй визит северокорейского лидера в Россию. Первый был в 2019 г., Путин и Ким Чен Ын встречались во Владивостоке.