Чему посвящены переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына на «Восточном»Основные ожидания от переговоров связаны с военно-техническим сотрудничеством
Владимир Путин и Ким Чен Ын проводят переговоры на космодроме «Восточный» в Амурской области. Это второй визит северокорейского лидера в Россию. Первый был в 2019 г., они встречались во Владивостоке. Президент России сказал, что рад видеть Ким Чен Ына в России и принимать его на космодроме.
«Мы гордимся тем, как развивается эта отрасль у нас, и это наш новый объект», – сказал Путин. Он отметил, что встречи проходят на фоне недавнего празднования 75-летия КНДР и установления дипломатических отношений «между нашими странами». «Затем совсем скоро будем отмечать и 70 лет окончания войны за независимость и победу корейского народа в этой войне. Это знаковая дата, поскольку наша страна также помогала нашим друзьям в Корейской Народно-Демократической республике бороться за эту независимость», – заявил Путин. После этого он добавил, что переговоры также будут посвящены вопросам экономического и гуманитарного характера.
Лидер Северной Кореи, в свою очередь, поблагодарил Путина, что его так тепло принимают в России. Ким Чен Ын поддержал Россию «в борьбе против империализма». По его словам, Северная Корея всегда поддерживала решения Путина. Он также подчеркнул роль СССР в истории КНДР.
С российской стороны в переговорах участвовали глава МИДа Сергей Лавров, вице-премьеры Денис Мантуров, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Со стороны КНДР – глава МИДа Цой Сон Хи, заведующий отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи, маршал сухопутных войск КНДР Пак Чен Чхон, министр обороны Кан Сун Нам, секретари Центрального комитета Трудовой партии Кореи О Су Ен и Пак Тхэквондо Сон, замминистра иностранных дел.
Лидер Северной Кореи приехал на «Восточный» на бронепоезде, который последние сутки шел по России. Накануне, 12 сентября, он делал остановку на станции Хасан в Приморском крае, где с ним встречался министр природных ресурсов Александр Козлов. «Мост через реку Туманная. Встретил, по поручению Президента Владимира Путина, северокорейского лидера. Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом», – написал Козлов у себя в Telegram-канале.
А 13 сентября ближе к 7 утра по Москве (около 13.00 по местному) бронепоезд подъехал на железнодорожную станцию космодрома «Восточный». Оттуда кортеж лидера Северной Кореи прибыл к монтажно-испытательному корпусу. Там его встречал Путин, который приехал на космодром несколькими минутами ранее. После этого Путин и Ким Чен Ын осмотрели ход сборки ракеты-носителя космического ракетного комплекса «Ангара» и строительство стартового комплекса для «Ангары», стартовый комплекс «Союза-2».
Путин, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли обсуждаться на переговорах военно-техническое сотрудничество, сказал, что «поговорим по всем вопросам не спеша, время есть», а на реплику о присутствии Сергея Шойгу на переговорах президент напомнил, что министр обороны недавно был в КНДР. Кроме того, он сказал, что лидер КНДР проявляет большой интерес к космической технике.
У президента спросили, будет ли Россия помогать КНДР строить спутники. «Мы потому и приехали на "Восточный". Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать», — ответил Путин.