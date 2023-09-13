Чему посвящены переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына на «Восточном»

«Мы гордимся тем, как развивается эта отрасль у нас, и это наш новый объект», – сказал Путин. Он отметил, что встречи проходят на фоне недавнего празднования 75-летия КНДР и установления дипломатических отношений «между нашими странами». «Затем совсем скоро будем отмечать и 70 лет окончания войны за независимость и победу корейского народа в этой войне. Это знаковая дата, поскольку наша страна также помогала нашим друзьям в Корейской Народно-Демократической республике бороться за эту независимость», – заявил Путин. После этого он добавил, что переговоры также будут посвящены вопросам экономического и гуманитарного характера.