Что будет обсуждать Владимир Путин с Ким Чен Ыном

Что будет обсуждать Владимир Путин с Ким Чен ЫномПресс-секретарь президента России рассказал о некоторых подробностях встречи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл некоторые подробности встречи Владимира Путина с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которая пройдет на Дальнем Востоке.
У президента Путина будут контакты с «нашим гостем, руководителем Корейской Народной Демократической республики», сказал Песков. «Состоятся переговоры. Речь идет о переговорах двух делегаций, которые возглавляют лидеры двух стран, и будет общение один на один, будет официальный обед от имени Путина в честь Ким Чен Ына. Но каких-то пресс-конференций не запланировано», – сказал Песков. По его словам, переговоры пройдут на Дальнем Востоке.
«Все-таки реализуя наши отношения с нашими соседями, в том числе и с Северной Кореей, для нас важны интересы наших двух стран, а не предостережения из Вашингтона», – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, означает ли, что Россия будет покупать оружие у КНДР, учитывая, что Вашингтон предостерегал Пхеньян от этого. По словам пресс-секретаря президента России, в переговорах главы государств будут ориентироваться на интересы двух стран: «В первую очередь, конечно же, будут обсуждаться вопросы, связанные с двусторонними отношениями, с двусторонним сотрудничеством, торгово-экономическими связями, культурными обменами. Только что наш военный ансамбль Александрова блистательно выступил в Пхеньяне. Надеемся, что эти культурные обмены будут дальше продолжаться». Кроме того лидеры двух стран обменяются мнениями о ситуации в регионе и по международным делам.
«Будучи соседями наши страны реализуют сотрудничество и в чувствительных областях, кои не должны становится предметом публичного обнародования и анонсирования. Но это вполне естественно для соседнего государства», – заявил Песков.
На вопрос о том, будут ли обсуждаться санкции в отношении КНДР, наложенные совбезом ООН, постоянным членом которого является Россия, Песков ответил, что Россия готова к разговору на эту тему. «Разумеется также процессы, связанные с нашей работой в ООН, в совбезе безопасности [ООН] также становятся предметом для обсуждения. Мы координируем наши действия, будучи опять же соседями и партнерами с Северной Кореей, конечно же, при необходимости будем готовы с нашими товарищами из Северной Кореей продолжить обсуждение на эту тему, если они будут», – сказал Песков.
Кроме того пресс-секретарь президента рассказал о графике Путина 12 сентября на Восточном экономическом форуме. По его словам, прошедший день Путин поздно завершил свои рабочие встречи. После встречи губернатором Приморья Олегом Кожемяко у Путина еще было три-четыре встречи, сказал Песков: «Где-то по местному времени ближе к трем часам ночи он отправился к себе в резиденцию готовится к пленарке».
Во вторник 12 сентября Владимир Путин уже встретился с вице-президентом Лаоса Пани Ятхуту, которая стала главным международным гостем ВЭФ. После этого планируется встреча с вице-премьером, заместителем председателя Госсовета Китая Чжан Гоцином. «Эта встреча тоже важна с точки зрения возможности быстро сверить часы, в том числе в контексте планируемых до конца этого года двусторонних контактов на высшем уровне, о которых сам президент говорил», – сказал Песков. После этого Путин встретится с модераторами ВЭФ, которые расскажут президенту о том, как проходила работа в течение прошедших двух дней форума. «И затем уже непосредственно пленарка», – сказал Песков. Модерировать пленарное заседание будет управляющий директор телеканала РБК Илья Доронов, который моделировал пленарное заседание на ВЭФ и в 2022 г. После пленарного заседания рабочий день Путина 12 сентября завершится.
Кроме того Песков ответил журналистам, с чем связано отсутствие лидеров других стран в этом году на ВЭФ. По его словам, многие уже здесь побывали.«Лидеры крупных дальневосточных стран и стран Юго-Восточной Азии не могут же каждый год сюда приезжать. Поэтому многие здесь побывали ранее, кто-то планирует это на последующих периодах, кто-то был связан с весьма насыщенной повесткой дня. Фактически в регионе проходили многие мероприятия на высшем уровне за последние дни, что, конечно же, совпадая с этим форумом, внесло свои корректировки в уровень представительства», – сказал Песков, добавив, что это не повлияло на содержательную сторону форума.