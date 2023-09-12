Что будет обсуждать Владимир Путин с Ким Чен Ыном

«Все-таки реализуя наши отношения с нашими соседями, в том числе и с Северной Кореей, для нас важны интересы наших двух стран, а не предостережения из Вашингтона», – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, означает ли, что Россия будет покупать оружие у КНДР, учитывая, что Вашингтон предостерегал Пхеньян от этого. По словам пресс-секретаря президента России, в переговорах главы государств будут ориентироваться на интересы двух стран: «В первую очередь, конечно же, будут обсуждаться вопросы, связанные с двусторонними отношениями, с двусторонним сотрудничеством, торгово-экономическими связями, культурными обменами. Только что наш военный ансамбль Александрова блистательно выступил в Пхеньяне. Надеемся, что эти культурные обмены будут дальше продолжаться». Кроме того лидеры двух стран обменяются мнениями о ситуации в регионе и по международным делам.



«Будучи соседями наши страны реализуют сотрудничество и в чувствительных областях, кои не должны становится предметом публичного обнародования и анонсирования. Но это вполне естественно для соседнего государства», – заявил Песков.