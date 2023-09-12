Владимир Путин начал рабочую поездку на Дальний Восток

Всего в портфеле заказов «Звезды» около 60 судов, а якорным заказчиком 26 из них является «Роснефть». Темпы наращивания заказов и обеспечения возможностей для их исполнения собеседник в промышленности оценивает как рекордные. Заместитель гендиректора «Звезды» по производству Максим Плугин рассказывал журналистам, что судостроение в России сейчас начинает возрождаться, и приводил в пример Южную Корею, которая в свое время начала вкладываться в эту отрасль, делая ставку на нее как на локомотив экономики: сейчас это дало результат, страна считается одним из лидеров в судостроении.