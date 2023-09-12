Владимир Путин начал рабочую поездку на Дальний ВостокПервый пункт программы – посещение судоверфи «Звезда»
Владимир Путин начал рабочую поездку на Дальний Восток, в ходе которой примет участие в Восточном экономическом форуме. Дальневосточную командировку Путин начал с посещения судоверфи «Звезда» в городе Большой Камень, что в полутора часах езды от Владивостока. Президент отправился туда на вертолете прямо из аэропорта. На месте его встретил Игорь Сечин, главный исполнительный директор «Роснефти», которая реализует проект де-факто с 2016 г.
Верфь «Звезда», которая создается по поручению Путина, раскинулась на 250 га – это крупнейший в России судостроительный комплекс. За неполные семь лет на верфи введены в эксплуатацию основные технологические объекты, которые требуются для постройки и спуска на воду судов – в том числе сухой док, один из крупнейших в мире. «Звезда» уже спустила на воду 12 судов (из них четыре нефтеналивных танкера переданы заказчикам и работают в море. – «Ведомости»), и еще 23 активно строятся.
Всего в портфеле заказов «Звезды» около 60 судов, а якорным заказчиком 26 из них является «Роснефть». Темпы наращивания заказов и обеспечения возможностей для их исполнения собеседник в промышленности оценивает как рекордные. Заместитель гендиректора «Звезды» по производству Максим Плугин рассказывал журналистам, что судостроение в России сейчас начинает возрождаться, и приводил в пример Южную Корею, которая в свое время начала вкладываться в эту отрасль, делая ставку на нее как на локомотив экономики: сейчас это дало результат, страна считается одним из лидеров в судостроении.
Путин принял участие в церемонии имянаречения двух танкеров арктического ледового класса, которые только что были спущены на воду. «Примерно 12 баллов шторма выдерживает», – не без гордости рассказал Сечин Путину о танкере-газовозе ледового класса ARC7, который нарекли «Алексеем Косыгиным» в честь председателя Совета министров СССР в 1964–1980 гг. Судно построено по заказу «Новатэка» и «Совкомфлота» для проекта «Арктик СПГ-2». Второй танкер – челнок усиленного ледового класса ARC6 – получит имя «Валентин Пикуль» в честь советского писателя, автора многочисленных художественных произведений на историческую и военно-морскую тематику. Он строится по заказу «Роснефтефлота» и будет возить нефть по Северному морскому пути, в том числе с проекта «Роснефти» «Восток ойл».
На церемонии имянаречения Путин заявил, что это «значимое событие для российского судостроения, для транспортной отрасли страны». «Свои имена будут присвоены двум новым судам гражданского флота. Нефтяной танкер будет носить имя нашего писателя, любимого многими, Валентина Саввича Пикуля, чье творчество во многом посвящено отечественной истории, нашему флоту, защитникам наших дальневосточных рубежей. А танкер-газовоз назван в честь государственного деятеля, председателя Совета министров СССР Алексея Николаевича Косыгина, человека, который внес огромный вклад в развитие Дальнего Востока, всей нашей страны, экономики, ее ключевых отраслей, проявил себя талантливым организатором в годы Великой Отечественной войны», – сказал президент.
Путин выразил уверенность, что «новые суда будут достойны этих прославленных имен». «Ведь это современные, мощные, оснащенные по последнему слову техники морские суда, без преувеличения, одни из лучших в своем классе в мире. Они способны работать при экстремально низких температурах, в суровых климатических условиях, проходить через ледяные преграды, перевозить большие объемы нефти и газа», – заявил президент.
Развитие такого флота имеет огромное значение для страны и востребовано для реализации долгосрочной стратегии по освоению Арктики, «для обеспечения надежных перевозок на Северном морском пути, на глобальных транспортных, логистических маршрутах, для укрепления энергобезопасности нашей страны, да и всего мира», сказал Путин. Он поблагодарил инженеров, конструкторов, рабочих верфей «Звезды», «всех, кто вложил в строительство новых судов свой талант, труд, профессиональные знания, работал с максимальной отдачей». Коллективу судоверфи предстоит решать «новые важные задачи, в том числе речь идет о повышении локализации производства, широком применении отечественных разработок и решений», сказал президент. «Я абсолютно уверен, что с каждым новым сданным кораблем уровень локализации на «Звезде» будет постоянно возрастать», – заявил Путин. Он пожелал экипажам «попутного ветра и семь футов под килем».
Для каждого судна заранее была выбрана «крестная мать». У «Валентина Пикуля» это уроженка Приморья, летчик-космонавт и Герой России Елена Серова, у «Алексея Косыгина» – главный врач Приморского краевого перинатального центра Татьяна Курлеева. После выступления президента они разбили по бутылке «Российского шампанского» о борта танкеров. Это традиция моряков, говорят на «Звезде»: горлышко от каждой бутылки вместе с портретом «крестной матери» будет храниться на судах во время плавания по всем морям.
После церемонии имянаречения президент вместе с Сечиным ознакомился с развитием инфраструктуры Большого Камня. С 2016 г. в нескольких микрорайонах города – в радиусе 2 км от «Звезды» – строится жилье. Построено 36 домов на 2500 квартир для сотрудников судоверфи, а планы до конца 2024 г. – 80 домов на 5795 квартир.
После этого Путин вылетел на вертолете на остров Русский.