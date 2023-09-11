Путин прибыл на судостроительный комплекс «Звезда» в Приморье
Президент Владимир Путин принял участие в церемонии имянаречения двух танкеров арктического ледового класса в Приморском крае на судостроительном комплексе «Звезда», который создается по поручению Путина консорциумом инвесторов во главе с «Роснефтью».
Один из объектов это танкер-челнок усиленного ледового класса ARC6 «Валентин Пикуль», второй – танкер-газовоз ледового класса ARC7 назван «Алексей Косыгин». Для каждого из объектов выбрана «крестная мать». У «Владимира Пикуля» это уроженка Приморья, космонавт Елена Серова. Танкер-челнок «Валентин Пикуль» строится по заказу АО «Роснефтефлот» для перевозок нефти по Северному морскому пути, в том числ с проекта «Роснефти» «Восток Ойл».
«Крестной матерью» же «Алексея Косыгина» стала главврач Приморского краевого перинатального центра Татьяна Курлеева. «Алексей Косыгин» первый из трех спущенных на воду судов, которые строятся на «Звезде» в интересах «Новатэка» и ПАО «Совкомфлот» для проекта «Арктик СПГ-2».