Газета
Политика

Путин прибыл на судостроительный комплекс «Звезда» в Приморье

Ведомости

Президент Владимир Путин принял участие в церемонии имянаречения двух танкеров арктического ледового класса в Приморском крае на судостроительном комплексе «Звезда», который создается по поручению Путина консорциумом инвесторов во главе с «Роснефтью».

Один из объектов это танкер-челнок усиленного ледового класса ARC6 «Валентин Пикуль», второй – танкер-газовоз ледового класса ARC7 назван «Алексей Косыгин». Для каждого из объектов выбрана «крестная мать». У «Владимира Пикуля» это уроженка Приморья, космонавт Елена Серова. Танкер-челнок «Валентин Пикуль» строится по заказу АО «Роснефтефлот» для перевозок нефти по Северному морскому пути, в том числ с проекта «Роснефти» «Восток Ойл».

«Крестной матерью» же «Алексея Косыгина» стала главврач Приморского краевого перинатального центра Татьяна Курлеева. «Алексей Косыгин» первый из трех спущенных на воду судов, которые строятся на «Звезде» в интересах «Новатэка» и ПАО «Совкомфлот» для проекта «Арктик СПГ-2».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных