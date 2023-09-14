Ким Чен Ын пригласил Путина посетить Северную Корею
Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Северную Корею. Об этом пишет ЦТАК.
«После банкета Ким Чен Ын сердечно пригласил президента Путина посетить КНДР в удобное время», – сообщает агентство.
ЦТАК утверждает, что Путин принял приглашение.
13 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ответный визит Путина в КНДР пока не планируется. Такого вопроса в повестке дня нет, пояснил он. Песков уточнил, что в октябре планируются контакты Пхеньяна и Москвы «по линии министров иностранных дел».
Ким Чен Ын приехал в Россию 12 сентября по приглашению российского президента. 13 сентября Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме «Восточный». Сначала лидеры провели переговоры в расширенном составе, а затем продолжили встречу в формате тет-а-тет. Комментируя переговоры, Путин заявил, что «состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, по двусторонним отношениям».