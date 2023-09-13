Песков: ответный визит Путина в КНДР пока не планируется

В октябре планируются контакты Пхеньяна и Москвы по дипломатической линии. «В самое ближайшее время будем выходить на проведение межправкомиссии, которой давно не было. И также уже в октябре мы будем ожидать контакты по линии министров иностранных дел», – сказал Песков (цитата по ТАСС).