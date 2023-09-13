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Песков: ответный визит Путина в КНДР пока не планируется

Ведомости

Ответный визит президента России Владимира Путина в КНДР пока не планируется, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков пояснил, что пока в повестке дня вопроса о визите в Северную Корею нет.

В октябре планируются контакты Пхеньяна и Москвы по дипломатической линии. «В самое ближайшее время будем выходить на проведение межправкомиссии, которой давно не было. И также уже в октябре мы будем ожидать контакты по линии министров иностранных дел», – сказал Песков (цитата по ТАСС).  

По словам Пескова, в ходе визита Ким Чен Ын интересовался всеми областями сотрудничества с Россией, особенно медициной и образованием. Лидеры обеих стран обсуждали возможности взаимодействия в космической сфере. Видеокомментарий Пескова опубликовал Telegram-канал Shot.

Кроме этого, лидеры обменялись мнениями о ситуации в регионе, которая «непростая», добавил Песков.

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Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал в Россию 12 сентября по приглашению российского президента. 13 сентября Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме «Восточный». Сначала лидеры провели переговоры в расширенном составе, а затем продолжили встречу в формате тет-а-тет. Комментируя переговоры, Путин заявил, что «состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, по двусторонним отношениям».

Путин сообщил, что также Ким Чен Ын посетит Владивосток и заводы по производству авиационной техники в Комсомольске-на-Амуре. По словам президента, во Владивостоке запланирована «военная часть по линии Минобороны». Речь идет о демонстрации возможностей Тихоокеанского флота. В ходе визита лидер КНДР посетит Северо-Восточный федеральный университет и осмотрит несколько объектов Российской академии наук.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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