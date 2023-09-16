Шойгу показал Ким Чен Ыну фрегат «Маршал Шапошников» во Владивостоке

Лидер КНДР приехал в Россию 12 сентября по приглашению российского президента Владимира Путина. 13 сентября лидеры двух стран встретились на космодроме «Восточный». Сначала Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном составе, а затем продолжили встречу в формате тет-а-тет. 15 сентября руководитель Северной Кореи посетил российские авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре, где оценил демонстрационный полет российского истребителя Су-35. В частности, он побывал на авиационном заводе имени Гагарина и в производственном центре ОАК «Яковлев».