Газета
Политика

Шойгу показал Ким Чен Ыну фрегат «Маршал Шапошников» во Владивостоке

Ведомости

Министр обороны России Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын прибыли на фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке, сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.

Северокорейскому лидеру показали ракетные комплексы и артиллерийскую установку фрегата: как уточнили в Минобороны, «Маршал Шапошников был построен в 1980-х, и несколько лет назад прошел глубокую модернизацию. «О характеристиках корабля и противолодочного вооружения, расположенного на верхней палубе и надстройках – четырехтрубных торпедных аппаратах и реактивных бомбометах РБУ-6000 – рассказал главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Модернизированный фрегат может бороться как с подводными лодками, так и с надводными объектами на большой дистанции, утверждают в Минобороны. Также Ким Чен Ыну рассказали о системах управления ракетным оружием, установленных на «Маршале Шапошникове».

Лидер КНДР приехал в Россию 12 сентября по приглашению российского президента Владимира Путина. 13 сентября лидеры двух стран встретились на космодроме «Восточный». Сначала Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном составе, а затем продолжили встречу в формате тет-а-тет. 15 сентября руководитель Северной Кореи посетил российские авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре, где оценил демонстрационный полет российского истребителя Су-35. В частности, он побывал на авиационном заводе имени Гагарина и в производственном центре ОАК «Яковлев».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных