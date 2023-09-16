Шойгу показал Ким Чен Ыну фрегат «Маршал Шапошников» во Владивостоке
Министр обороны России Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын прибыли на фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке, сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.
Северокорейскому лидеру показали ракетные комплексы и артиллерийскую установку фрегата: как уточнили в Минобороны, «Маршал Шапошников был построен в 1980-х, и несколько лет назад прошел глубокую модернизацию. «О характеристиках корабля и противолодочного вооружения, расположенного на верхней палубе и надстройках – четырехтрубных торпедных аппаратах и реактивных бомбометах РБУ-6000 – рассказал главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов», – говорится в сообщении оборонного ведомства.
Модернизированный фрегат может бороться как с подводными лодками, так и с надводными объектами на большой дистанции, утверждают в Минобороны. Также Ким Чен Ыну рассказали о системах управления ракетным оружием, установленных на «Маршале Шапошникове».
Лидер КНДР приехал в Россию 12 сентября по приглашению российского президента Владимира Путина. 13 сентября лидеры двух стран встретились на космодроме «Восточный». Сначала Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном составе, а затем продолжили встречу в формате тет-а-тет. 15 сентября руководитель Северной Кореи посетил российские авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре, где оценил демонстрационный полет российского истребителя Су-35. В частности, он побывал на авиационном заводе имени Гагарина и в производственном центре ОАК «Яковлев».