Ким Чен Ын посетил Приморский океанариум

Лидер КНДР приехал в Россию 12 сентября по приглашению российского президента Владимира Путина. Это второй визит северокорейского лидера в Россию, первый был в 2019 г. Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный. Сначала лидеры провели переговоры в расширенном составе, а затем продолжили встречу в формате тет-а-тет.