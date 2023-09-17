Ким Чен Ын посетил Приморский океанариум
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время официального визита в Россию посетил Приморский океанариум во Владивостоке – самый большой океанариум страны.
Видео с визитом северокорейского лидера опубликовали «РИА Новости». В океанариуме Ким Чен Ын особенно бурно реагировал на выступление моржа Миши, отмечает агентство.
17 сентября запланирована также встреча главы КНДР с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Стороны обсудят вопросы торговли, спорта, туризма и культуры, сообщал глава региона. Сегодня в своем Telegram-канале Кожемяко также рассказал, что Ким Чен Ын посетил Приморскую сцену Мариинского театра и посмотрел балет-феерию «Спящая красавица».
Лидер КНДР приехал в Россию 12 сентября по приглашению российского президента Владимира Путина. Это второй визит северокорейского лидера в Россию, первый был в 2019 г. Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный. Сначала лидеры провели переговоры в расширенном составе, а затем продолжили встречу в формате тет-а-тет.
Комментируя переговоры, Путин заявил, что «состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, по двусторонним отношениям». В КНДР назвали встречу Путина и Ким Чен Ына эпохальной.