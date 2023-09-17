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Ким Чен Ын посетил Приморский океанариум

Ведомости

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время официального визита в Россию посетил Приморский океанариум во Владивостоке – самый большой океанариум страны. 

Видео с визитом северокорейского лидера опубликовали «РИА Новости». В океанариуме Ким Чен Ын особенно бурно реагировал на выступление моржа Миши, отмечает агентство.

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17 сентября запланирована также встреча главы КНДР с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Стороны обсудят вопросы торговли, спорта, туризма и культуры, сообщал глава региона. Сегодня в своем Telegram-канале Кожемяко также рассказал, что Ким Чен Ын посетил Приморскую сцену Мариинского театра и посмотрел балет-феерию «Спящая красавица».

Лидер КНДР приехал в Россию 12 сентября по приглашению российского президента Владимира Путина. Это второй визит северокорейского лидера в Россию, первый был в 2019 г. Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный. Сначала лидеры провели переговоры в расширенном составе, а затем продолжили встречу в формате тет-а-тет.

Комментируя переговоры, Путин заявил, что «состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, по двусторонним отношениям». В КНДР назвали встречу Путина и Ким Чен Ына эпохальной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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