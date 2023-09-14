Как прошла встреча Путина и Кима на «Восточном»Это второй официальный визит нынешнего руководителя КНДР в Россию
Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию Кремль до последнего держал в секрете, не делая официального заявления. Анонс на сайте президента выпустили лишь 11 сентября, когда президент РФ Владимир Путин прибыл в Приморье для участия в Восточном экономическом форуме и иных мероприятиях. Заявление Кремля, правда, тоже не раскрывало подробностей: «визит готовится», но ни даты, ни места встречи обозначено не было. А когда 12 сентября бронепоезд (традиционное средство передвижения мужчин династии Ким) прибыл в Россию, сомнений, что встреча пройдет на Дальнем Востоке (а не, например, в Кремле), уже не осталось.
На станции Хасан в Приморском крае поздним вечером Ким Чен Ына встречал министр природных ресурсов Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. На станции лидер Северной Кореи прошел по красной ковровой дорожке, а затем побеседовал с Козловым. После этого Ким отправился к дальнейшим приключениям на своем бронепоезде. Он едет со скоростью 60 км/ч – все вагоны бронированные. Говорят, что Кима в поездке по России сопровождало около 120 человек охраны.
Готовились к мероприятию с участием представителей КНДР и на «Восточном». Разместили, как положено по протоколу, флаги двух стран. По территории космодрома разгуливали корейцы с камерами, которые снимали «Восточный» с разных ракурсов.
«Вчера говорили им не разбредаться, – жалуется сотрудник космодрома. – Объясняешь им, что сюда нельзя, туда нельзя. Им все переводили, но они все равно делали все по-своему». И тут же советует «не слишком откровенничать», потому что «они почти все понимают русский язык».
Раньше Кима приехал на космодром Путин. Это произошло около часа дня 13 сентября. Ко входу монтажно-испытательного комплекса он подъехал на Aurus. Путин успел пообщаться с девятиклассницей из Ростова-на-Дону Марией Андреевой, которая ему 1 сентября в «Разговорах о важном» рассказывала, что занимается спутникостроением. Президент ее пригласил на пуск пилотируемого корабля «Союз МС-24» – правда, с «Байконура», а не с «Восточного».
Успел президент поговорить и с журналистами, которые ждали приезда лидера КНДР. На вопрос, будет ли обсуждаться на переговорах военно-техническое сотрудничество, Путин пообещал, что разговор будет идти «по всем вопросам»: «Не спеша, время есть». А на реплику о присутствии министра обороны Сергея Шойгу на переговорах президент напомнил, что Шойгу недавно был в КНДР.
На вопрос, будет ли Россия помогать Пхеньяну строить космические спутники, Путин сказал: «Поэтому и приехали сюда. Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать».
А когда обсудили движение России и КНДР навстречу друг другу, Путин поделился, что чувствует джетлаг: «Ложишься по Москве – вставать нужно по местному времени». В этот момент многие журналисты, приехавшие в Приморье, точно поняли президента.
После этого разговора его ждала встреча с лидером КНДР, который приехал с кортежем от бронепоезда. Теплее Кима, казалось, встретить было нельзя, но это удалось северокорейским операторам и фотографам, которые бросились к нему наперерез камерам российских СМИ. С прошлого приезда (в 2019 г.) операторы и фотографы из КНДР, говорят, сильно обновили технику – сейчас они обвешаны японскими камерами Nikon и Canon.
После встречи два лидера осмотрели космодром, экскурсию им проводил гендиректор Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры Николай Нестечук. Интересующемуся ракетами Ким Чен Ыну показали ход сборки ракеты-носителя космического ракетного комплекса «Ангара» и строительство стартового комплекса для «Ангары», стартовый комплекс «Союза-2». Члены корейской делегации, которая состояла из главы МИДа, министра обороны и секретарей центрального комитета Трудовой партии, заходя в зал переговоров, кланялись своему лидеру.
Состав делегаций
С российской стороны в переговорах участвовали глава МИДа Сергей Лавров, вице-премьеры Денис Мантуров, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Со стороны КНДР – министр иностранных дел Цой Сон Хи, заведующий отделом центрального комитета Трудовой партии Кореи, маршал сухопутных войск КНДР Пак Чен Чхон, министр обороны Кан Сун Нам, секретари центрального комитета Трудовой партии Кореи О Су Ен и Пак Тхэ Сон.
Ким отметил, что его очень тепло принимают в России. «Мы с первого момента прибытия на территорию России могли почувствовать искренность российских друзей», – сказал он и поблагодарил от имени КНДР Путина и весь народ РФ. Россия «поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и защиты своей безопасности в противовес гегемонистическим силам», сказал Ким, заявив, что поддерживает все решения Путина.
Путин сказал, что очень рад видеть Ким Чен Ына в России и принимать его на космодроме. Он вспомнил 75-летний юбилей КНДР и установления дипотношений и скорое 70-летие окончания «войны за независимость [Северной Кореи]».
Уже после этого он сказал журналистам, что у двух стран «много интересных проектов». «Это и транспортное сообщение, и логистика – имеется в виду и железная дорога, и автомобильная дорога, имеется в виду возобновление работы морского порта, где можно сделать очень хороший логистический треугольник: железная дорога, порт, автомобильная дорога на Китай, – рассказал президент в интервью «России 1». – Здесь можно в разы увеличить объемы перевозок, что очень важно в целом».
Судя по словам президента, стороны говорили и о сотрудничестве в военной сфере. «Есть же определенные ограничения, Россия все эти ограничения соблюдает, но есть вещи, о которых мы, конечно, можем говорить, мы обсуждаем, думаем об этом. И здесь тоже есть перспективы», – заявил он (как развивать эти перспективы – см. статью на этой странице).
Не исключил он и возможность сотрудничества в сельском хозяйстве: «Кроме гуманитарной помощи есть возможность просто работать на равных, и здесь перспективы неплохие».
После переговоров в составе делегаций (около 1,5 часа) и тет-а-тет (полчаса) состоялся официальный обед. Там северокорейскую делегацию кормили салатом из утки с инжиром и нектарином, пельменями с камчатским крабом, ухой из белого амура, шербетом из облепихи, брусникой с кедровыми орехами и сгущенкой, осетриной и антрекотом и поили вином «Усадьба Дивноморское».
На обеде Путин поднял тост за дальнейшее укрепление дружбы между двумя странами: «В Корее есть пословица: одежда хороша новая, а друг – старый. А у нас в народе говорят: старый друг лучше новых двух».