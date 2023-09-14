Как прошла встреча Путина и Кима на «Восточном»

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию Кремль до последнего держал в секрете, не делая официального заявления. Анонс на сайте президента выпустили лишь 11 сентября, когда президент РФ Владимир Путин прибыл в Приморье для участия в Восточном экономическом форуме и иных мероприятиях. Заявление Кремля, правда, тоже не раскрывало подробностей: «визит готовится», но ни даты, ни места встречи обозначено не было. А когда 12 сентября бронепоезд (традиционное средство передвижения мужчин династии Ким) прибыл в Россию, сомнений, что встреча пройдет на Дальнем Востоке (а не, например, в Кремле), уже не осталось.