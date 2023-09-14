Россия и КНДР планируют развивать отношения во всех сферах, в том числе военной

Марзанов допускает выдачу индивидуального разрешения только в том случае, если комитет сочтет, что оно не будет нарушать цели текущего санкционного режима. Резолюции Совбеза ООН юридически обязательны для всех членов организации и подлежат непосредственному применению на их территории, говорит Марзанов. Резолюцией Совбеза ООН 1874 в 2009 г. после проведения этой страной второго ядерного испытания были введены санкции, в том числе запрет на импорт вооружений из КНДР. Он предусматривает запрет на импорт из Северной Кореи танков, артиллерии, самолетов, вертолетов, ракетных установок и боеприпасов к ним, а также услуг по обучению использованию оружия. По словам источника, близкого к Минобороны, есть и другие формы околовоенного сотрудничества, не подпадающие под эти и другие санкции (например, проведение научных конференций).