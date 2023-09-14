Россия и КНДР планируют развивать отношения во всех сферах, в том числе военной

Россия и КНДР планируют развивать отношения во всех сферах, в том числе военнойНо Москва вынуждена соблюдать санкции ООН, наложенные на Северную Корею
Президент РФ Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретились на космодроме «Восточный». Там российский лидер рассказал журналистам, что корейцы «проявляют интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать», поучаствовал в экскурсии по космодрому вместе с гостями из КНДР. После переговоров (см. статью на стр. 1 и 2) Путин сообщил, что стороны говорили и о сотрудничестве в военной сфере. «Есть же определенные ограничения, Россия все эти ограничения соблюдает, но есть вещи, о которых мы, конечно, можем говорить, мы обсуждаем, думаем об этом. И здесь тоже есть перспективы», – заявил он в интервью телеканалу «Россия 1».
Текущий санкционный режим ООН в отношении КНДР, утвержденный Совбезом, включает в себя ряд мер, серьезно ограничивающих возможности космической программы страны, в том числе ее возможности сотрудничать с другими странами на этом направлении, говорит юрист санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere Ахмед Марзанов. Для организации сотрудничества в области аэрокосмического машиностроения России или Северной Корее потребуется обратиться в Комитет по санкциям при Совбезе для получения индивидуального разрешения. То же самое касается создания совместных предприятий с участием субъектов КНДР в области космической деятельности.
Марзанов допускает выдачу индивидуального разрешения только в том случае, если комитет сочтет, что оно не будет нарушать цели текущего санкционного режима. Резолюции Совбеза ООН юридически обязательны для всех членов организации и подлежат непосредственному применению на их территории, говорит Марзанов. Резолюцией Совбеза ООН 1874 в 2009 г. после проведения этой страной второго ядерного испытания были введены санкции, в том числе запрет на импорт вооружений из КНДР. Он предусматривает запрет на импорт из Северной Кореи танков, артиллерии, самолетов, вертолетов, ракетных установок и боеприпасов к ним, а также услуг по обучению использованию оружия. По словам источника, близкого к Минобороны, есть и другие формы околовоенного сотрудничества, не подпадающие под эти и другие санкции (например, проведение научных конференций).
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 13 сентября сказал журналистам, что Россия будет строить отношения со своими соседями так, как это выгодно России. «В любом случае полный комплекс отношений подразумевает и диалог, и взаимодействие в чувствительных областях, таких как военное взаимодействие, обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам в области безопасности. Это все тоже будет осуществляться. А все остальные вопросы касаются только наших двух суверенных стран», – сказал он.
Накануне визита Кима советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что КНДР «заплатит цену», если поставит России оружие. Сообщения о поставках боеприпасов из КНДР в западных СМИ публикуются уже почти год, конкретных доказательств не приводилось. Пресс-секретарь МИД Южной Кореи Лим Су Сок ограничился комментарием, в котором заявил, что Сеул «находится в тесном контакте с Москвой» и следит за визитом Ким Чен Ына.
Пока сложно сказать, чем будет наполнено взаимодействие России и КНДР в военной сфере, тем более в сфере военно-технического сотрудничества, учитывая, что это закрытая информация, считает директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Но практически для Москвы после всего массива ранее введенных ограничений угроза новых санкций за взаимодействие с Пхеньяном вряд ли будет каким-то значимым стимулом, сказал он.
Что касается режима ограничительных мер Совбеза ООН, частью которого являются санкции России, то все будет зависеть от того, по каким направлениям будет развиваться сотрудничество двух стран. Очевидно, что действия идут вразрез с санкционным режимом, в установлении которого участвовала сама российская сторона, они могут нанести репутационный урон, говорит Тимофеев.
Сейчас взвешиваются варианты поведения, политические издержки при углублении сотрудничества с КНДР: в руках у России серьезные возможности повлиять на безопасность в Северо-Восточной Азии, продолжает он. Если такое сотрудничество действительно активно начнется, то это будет большой шаг для Пхеньяна по выходу из международной изоляции, так как сейчас его единственное окно в мир – Китай, да и его наличие не особо афишируется, хотя очевидно всем, говорит эксперт.
Несмотря на серьезное санкционное давление на Северную Корею, в том числе со стороны ООН, Пхеньян и Москва могут найти методы кооперации с пониженным уровнем риска для обеих сторон, полагает заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов. Эксперт заметил, что Россия уважает резолюции Совбеза ООН, но имеет возможность и мотивацию налаживать новые каналы связи с КНДР.