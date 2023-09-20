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Экономика

Африка сократила использование рубля в расчетах за экспорт из России до 12,7%

Ведомости

В июле 2023 г. страны Африки при расчетах с Россией за экспорт резко сократили долю рубля, используя в основном валюты дружественных стран. Такой вывод сделал РБК, проанализировав статистику Банка России по валютной структуре расчетов за экспорт и импорт с разными частями света.

Доля использования рубля при расчетах с Россией за экспорт в июле упала до 12,7%, что почти в четыре раза меньше, чем в июне (48,3%). Кроме того, значение стало минимальным за год. Максимальный показатель был зафиксирован в феврале 2023 г. – 82,4%. До июля показатель не опускался ниже 35,2% (май 2023 г.).

При этом доля валют дружественных стран при расчетах за экспорт составила 78,8%. РБК отмечает, что показатель стал максимальным с января 2021 г. Доля «недружественных» валют, в частности доллара и евро, упала до 8,5% с 12,6% в июне. В мае этот показатель составлял 58,9%.

Доля рубля при расчетах за импорт из Африки достигла в июле 34%, доллара и евро – 47,4%, остальных валют – 18,7%.

Снижение использование рубля при расчетах с Россией за экспорт произошло на фоне ослабления рубля. Заметное падение национальной валюты началось в июне и ускорилось в начале августа. В июле стоимость доллара превысила 90 руб., а евро – 100 руб.

Ранее врио руководителя ФТС России Руслан Давыдов говорил, что доля товарооборота с Африкой в 2023 г. выросла до 3,7% с 2,3% в 2022 г. По последним данным ФТС, в январе 2023 г. объем экспорта из России составил $32,9 млрд, импорта – $22,2 млрд. Исходя из этих данных, РБК подсчитал, что речь может идти о торговле примерно на $750 млн в экспорте и $500 млн в импорте. ФТС эту информацию не раскрывала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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