Африка сократила использование рубля в расчетах за экспорт из России до 12,7%
Доля использования рубля при расчетах с Россией за экспорт в июле упала до 12,7%, что почти в четыре раза меньше, чем в июне (48,3%). Кроме того, значение стало минимальным за год. Максимальный показатель был зафиксирован в феврале 2023 г. – 82,4%. До июля показатель не опускался ниже 35,2% (май 2023 г.).
При этом доля валют дружественных стран при расчетах за экспорт составила 78,8%. РБК отмечает, что показатель стал максимальным с января 2021 г. Доля «недружественных» валют, в частности доллара и евро, упала до 8,5% с 12,6% в июне. В мае этот показатель составлял 58,9%.
Доля рубля при расчетах за импорт из Африки достигла в июле 34%, доллара и евро – 47,4%, остальных валют – 18,7%.
Снижение использование рубля при расчетах с Россией за экспорт произошло на фоне ослабления рубля. Заметное падение национальной валюты началось в июне и ускорилось в начале августа. В июле стоимость доллара превысила 90 руб., а евро – 100 руб.
Ранее врио руководителя ФТС России Руслан Давыдов говорил, что доля товарооборота с Африкой в 2023 г. выросла до 3,7% с 2,3% в 2022 г. По последним данным ФТС, в январе 2023 г. объем экспорта из России составил $32,9 млрд, импорта – $22,2 млрд. Исходя из этих данных, РБК подсчитал, что речь может идти о торговле примерно на $750 млн в экспорте и $500 млн в импорте. ФТС эту информацию не раскрывала.