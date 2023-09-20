Африка сократила использование рубля в расчетах за экспорт из России до 12,7%

Ранее врио руководителя ФТС России Руслан Давыдов говорил, что доля товарооборота с Африкой в 2023 г. выросла до 3,7% с 2,3% в 2022 г. По последним данным ФТС, в январе 2023 г. объем экспорта из России составил $32,9 млрд, импорта – $22,2 млрд. Исходя из этих данных, РБК подсчитал, что речь может идти о торговле примерно на $750 млн в экспорте и $500 млн в импорте. ФТС эту информацию не раскрывала.