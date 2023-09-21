ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 30%

В начале июня после переизбрания президент Реджеп Тайип Эрдоган назначил нового главу ЦБ – 44-летнюю Хафизе Гайе Эркан. Международные эксперты приветствовали это решение, так как Эркан считают сторонницей традиционной ДКП. В июне ЦБ Турции повысил ставку впервые с марта 2021 г. Она выросла почти в два раза – с 8,5 до 15%. Тем не менее уже тогда многие эксперты предупреждали о недостаточности этих мер.