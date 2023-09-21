ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 30%
Центральный банк (ЦБ) Турции повысил ключевую ставку на 500 б. п. – до 30%, сообщила пресс-служба регулятора. Это четвертое повышение ставки с конца июня.
«Комитет [по денежно-кредитной политике] принял решение продолжить процесс ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы как можно скорее установить курс на снижение инфляции, закрепить инфляционные ожидания и контролировать ухудшение ценовой политики», – говорится в сообщении регулятора.
ЦБ страны пояснил, что инфляционные показатели в июле-августе оказались выше ожиданий, а высокий внутренний спрос, устойчивый рост цен в сфере услуг и на нефть, а также ухудшение инфляционных ожиданий населения и бизнеса создают дополнительные риски для роста инфляции.
В то же время месячная инфляция имеет тенденцию к снижению, по оценке регулятора, инфляция к концу года будет близка к верхней границе прогнозируемого диапазона.
«Прямые иностранные инвестиции, улучшение условий внешнего финансирования, продолжающийся рост валютных резервов, положительное влияние доходов от туризма на сальдо текущего счета и растущий внутренний и внешний спрос на активы, номинированные в турецких лирах, внесут значительный вклад в повышение стабильности цен», – уверен регулятор.
Турецкий ЦБ также пообещал «решительно использовать» все имеющиеся в его распоряжении инструменты для стабилизации инфляции.
В начале июня после переизбрания президент Реджеп Тайип Эрдоган назначил нового главу ЦБ – 44-летнюю Хафизе Гайе Эркан. Международные эксперты приветствовали это решение, так как Эркан считают сторонницей традиционной ДКП. В июне ЦБ Турции повысил ставку впервые с марта 2021 г. Она выросла почти в два раза – с 8,5 до 15%. Тем не менее уже тогда многие эксперты предупреждали о недостаточности этих мер.
21 июля турецкий регулятор поднял ставку на 250 б. п. – до 17,5%. Аналитики прогнозировали, что ставка достигнет 20%, писали тогда «Ведомости». 24 августа ЦБ страны повысил ставку в третий раз, причем сразу на 750 б. п. – до 25%.
В октябре 2022 г. инфляция в Турции достигла 85,5% – худшего показателя за 25 лет. После того как в январе 2023 г. ЦБ Турции приостановил снижение ставки, инфляция замедлилась. В мае 2023 г. она составила 39,59%, а в июне – 38,21% при цели в 5%.