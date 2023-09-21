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Экономика

Минфин: размер взноса для сделок «на выход» может составить 15%

Ведомости

Размер платежа в государственный бюджет при согласовании сделок по выходу нерезидентов из недружественных стран из российских активов правительство может установить на уровне 15%. На практике именно такой уровень применяют чаще всего, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков на Federal Legal Forum в Москве.

Чебесков объяснил, что одним из ключевых требований для согласования сделок «на выход» является взнос в бюджет в размере не менее 10% от общей суммы сделки или от рыночной стоимости актива при продаже с высоким дисконтом.

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«По мере эволюции нашей работы, я думаю, <...> мы будем к каким-то общим подходам приходить. Работа уже сильно систематизировалась и стала менее волатильной», – отметил глава департамента Минфина (цитата по «Интерфаксу»).

Чебесков пояснил, что проработкой этого вопроса занимается подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Среди ее участников – Минпромторг. Руководство торгово-промышленного ведомства уже поддерживает взнос в 15%, но официально этот уровень пока не закреплен. 

Участие нерезидентов в торговле расписками и евробондами отечественных компаний, которые зарегистрированы за рубежом, сократилось до минимума, ранее сообщили «Ведомостям» брокеры. До угрозы отзыва лицензии со стороны ЦБ биржевые игроки покупали такие бумаги у иностранцев, теперь же сделки заключают на внебиржевом рынке между клиентами брокера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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