Минфин: размер взноса для сделок «на выход» может составить 15%

Размер платежа в государственный бюджет при согласовании сделок по выходу нерезидентов из недружественных стран из российских активов правительство может установить на уровне 15%. На практике именно такой уровень применяют чаще всего, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков на Federal Legal Forum в Москве.