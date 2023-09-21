Минфин: размер взноса для сделок «на выход» может составить 15%
Размер платежа в государственный бюджет при согласовании сделок по выходу нерезидентов из недружественных стран из российских активов правительство может установить на уровне 15%. На практике именно такой уровень применяют чаще всего, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков на Federal Legal Forum в Москве.
Чебесков объяснил, что одним из ключевых требований для согласования сделок «на выход» является взнос в бюджет в размере не менее 10% от общей суммы сделки или от рыночной стоимости актива при продаже с высоким дисконтом.
«По мере эволюции нашей работы, я думаю, <...> мы будем к каким-то общим подходам приходить. Работа уже сильно систематизировалась и стала менее волатильной», – отметил глава департамента Минфина (цитата по «Интерфаксу»).
Чебесков пояснил, что проработкой этого вопроса занимается подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Среди ее участников – Минпромторг. Руководство торгово-промышленного ведомства уже поддерживает взнос в 15%, но официально этот уровень пока не закреплен.
Участие нерезидентов в торговле расписками и евробондами отечественных компаний, которые зарегистрированы за рубежом, сократилось до минимума, ранее сообщили «Ведомостям» брокеры. До угрозы отзыва лицензии со стороны ЦБ биржевые игроки покупали такие бумаги у иностранцев, теперь же сделки заключают на внебиржевом рынке между клиентами брокера.