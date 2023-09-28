Госдолг Украины в августе вырос до $134 млрд

На начало 2023 г. госдолг Украины составлял $111,38 млрд. В бюджете страны на текущий год предусмотрено увеличение предельного объема госдолга до $172,7 млрд, что составляет 102,3% от ожидаемого уровня ВВП на 2024 г. Государственный бюджет Украины на 2023 г. предусматривает дефицит в размере $38 млрд. Глава Национального банка Украины говорил, что Киев в этом году ожидает поступление $42 млрд, международной финансовой помощи, а в 2024 г. – не менее $37 млрд.