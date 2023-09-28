Госдолг Украины в августе вырос до $134 млрд
Государственный долг Украины в августе 2023 г. увеличился до $134 млрд, следует из сообщения украинского минфина.
По состоянию на 31 августа, госдолг увеличился на $1,01 млрд и составил $133,93 млрд (4,89 трлн грн). Внешний долг составляет 68,47% от общей суммы – $91,7 млрд (3,34 трлн грн). Соответственно, $42,22 млрд (1,54 трлн грн) – это внутренний государственный долг.
Минфин объяснил увеличение госдолга поступлением в августе транша в 1,5 млрд евро по программе микрофинансовой помощи Евросоюза. В структуре госдолга преобладают ссуды от международных финорганиций и других правительств – 45,23%, сказано в сообщении министерства.
На начало 2023 г. госдолг Украины составлял $111,38 млрд. В бюджете страны на текущий год предусмотрено увеличение предельного объема госдолга до $172,7 млрд, что составляет 102,3% от ожидаемого уровня ВВП на 2024 г. Государственный бюджет Украины на 2023 г. предусматривает дефицит в размере $38 млрд. Глава Национального банка Украины говорил, что Киев в этом году ожидает поступление $42 млрд, международной финансовой помощи, а в 2024 г. – не менее $37 млрд.