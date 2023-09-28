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Экономика

Госдолг Украины в августе вырос до $134 млрд

Ведомости

Государственный долг Украины в августе 2023 г. увеличился до $134 млрд, следует из сообщения украинского минфина.

По состоянию на 31 августа, госдолг увеличился на $1,01 млрд и составил $133,93 млрд (4,89 трлн грн). Внешний долг составляет 68,47% от общей суммы – $91,7 млрд (3,34 трлн грн). Соответственно, $42,22 млрд (1,54 трлн грн) – это внутренний государственный долг.

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Минфин объяснил увеличение госдолга поступлением в августе транша в 1,5 млрд евро по программе микрофинансовой помощи Евросоюза. В структуре госдолга преобладают ссуды от международных финорганиций и других правительств – 45,23%, сказано в сообщении министерства.

На начало 2023 г. госдолг Украины составлял $111,38 млрд. В бюджете страны на текущий год предусмотрено увеличение предельного объема госдолга до $172,7 млрд, что составляет 102,3% от ожидаемого уровня ВВП на 2024 г. Государственный бюджет Украины на 2023 г. предусматривает дефицит в размере $38 млрд. Глава Национального банка Украины говорил, что Киев в этом году ожидает поступление $42 млрд, международной финансовой помощи, а в 2024 г. – не менее $37 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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