Зеленский понадеялся на реструктуризацию большинства долгов Украины в будущем

«Много долгов, уверен, будут реструктуризированы, много долгов условно долги. Если вы что-то взяли в кредит, должны отдать через 30 лет условные деньги, потому что процент маленький, это не создает давление на экономику сегодня, но вы можете это вложить в восстановление, людей, бизнес, госпредприятия», – рассказал он (цитата по «РИА Новости»), добавив, что эти долги вряд ли будут просто прощены.