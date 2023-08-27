Зеленский понадеялся на реструктуризацию большинства долгов Украины в будущем
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что большинство долгов Украины в будущем будут реструктурированы, о чем он заявил в разговоре с журналистами.
«Много долгов, уверен, будут реструктуризированы, много долгов условно долги. Если вы что-то взяли в кредит, должны отдать через 30 лет условные деньги, потому что процент маленький, это не создает давление на экономику сегодня, но вы можете это вложить в восстановление, людей, бизнес, госпредприятия», – рассказал он (цитата по «РИА Новости»), добавив, что эти долги вряд ли будут просто прощены.
Согласно данным статистического портала Statista, национальный долг Украины по состоянию на август составляет $161,94 млрд, показатель с начала года вырос на $52,9 млрд, или 48,53%. Для сравнения: в 2021 г. национальный долг страны составлял $72,61 млрд, а в 2013 г. – $16,17 млрд, с тех пор размер долга неуклонно рос, за исключением 2019 г., когда он сократился с $58,51 млрд (в 2018 г.) до $54,64 млрд.
При этом прогнозный ВВП Украины на текущий год составляет $169 млрд, такие данные были приведены в законе о бюджете, который Верховная рада приняла в ноябре прошлого года. Там также указано, что максимальный потолок госдолга на 2023 г. увеличен до $172,7 млрд, что превышает ВВП страны. Доходы бюджета украинского государства планировались на уровне $34 млрд, а расходы – около $70 млрд.