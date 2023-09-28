Мишустин об ушедших инвесторах: «Свято место пусто не бывает»
Покинувшие российский рынок зарубежные инвесторы освободили нишу для других игроков. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме.
Премьер сообщил, что несмотря на то что односторонний разрыв прежних хозяйственных связей с западными партнерами обострил многие вопросы, наиболее сложный период остался позади. Негативные прогнозы, предрекавшие падение российской экономики, не сбылись: при колоссальном давлении валовой внутренний продукт просел всего на 2%, страна вернулась к устойчивому росту.
Мишустин заявил, что многие зарубежные инвесторы были заинтересованы в том, чтобы сохранить российские проекты, но оказались в сложной ситуации из-за действий собственных властей и были вынуждены покинуть Россию.
«Мы рассчитываем, что прагматизм возобладает и они вернутся. Но как у нас говорят – «свято место пусто не бывает». Те, кто покинул наш рынок, в результате освободили нишу для других игроков, поставщиков, дал возможность, может быть, менее раскрученным брендам себя проявить. Ну а более решительные инвесторы сейчас расширили свои проекты или запустили новые», – заявил Мишустин.
Результатом стали высокие темпы роста экономической активности. Глава кабмина привел данные Министерства экономического развития: по итогам года рост валового внутреннего продукта может превысить 2,5%.
22 сентября министр экономического развития Максим Решетников спрогнозировал рост ВВП в России в 2023 г. до 2,8%, в 2024 г. – до 2,3%. В последующем рост составит чуть более 2% в год. ВВП в 2024 г. ожидается на уровне 180 трлн руб., в 2025 г. – более 190 трлн руб., в 2026 г. – более 202 трлн руб. По словам Решетникова, это больше, чем было заложено в сценарии, «в среднем на 9 трлн руб. ежегодно».