Мишустин об ушедших инвесторах: «Свято место пусто не бывает»

22 сентября министр экономического развития Максим Решетников спрогнозировал рост ВВП в России в 2023 г. до 2,8%, в 2024 г. – до 2,3%. В последующем рост составит чуть более 2% в год. ВВП в 2024 г. ожидается на уровне 180 трлн руб., в 2025 г. – более 190 трлн руб., в 2026 г. – более 202 трлн руб. По словам Решетникова, это больше, чем было заложено в сценарии, «в среднем на 9 трлн руб. ежегодно».