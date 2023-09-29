В ЦБ заявили о снижении темпов корпоративного кредитования
ЦБ в сентябре зафиксировал снижение темпов корпоративного кредитования и возвращение наличных в банки под более привлекательный процент. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на XX Международном банковском форуме, передает корреспондент «Ведомостей».
«Наши решения направлены не на то, чтобы остановить кредитование, но на то, чтобы рост кредита и связанный с ним рост внутреннего спроса были бы соразмерны возможностям расширения предложения. Мы уже видим в сентябре некоторое замедление корпоративного кредитования – это рост, но чуть меньшими темпами. И видим уже возврат наличных в банки под более привлекательные проценты», – считает глава ЦБ.
Набиуллина отметила, что банки оказывают положительное влияние на развитие экономики. «Это означает, что кредитование вносит существенный позитивный вклад в развитие экономики. И мы видим, что продолжается с точки зрения корпоративного кредитования замещение банками внешнего финансирования», – сказала она, отметив, что ежегодно рост корпоративного кредитования составляет около 20%.
По данным ЦБ, портфель корпоративных кредитов российских банков в 2022 г. увеличился на 14,3% до 59,1 трлн руб. Это стало лучшим результатом по темпам прироста с 2012 г.