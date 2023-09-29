В ЦБ заявили о снижении темпов корпоративного кредитования

«Наши решения направлены не на то, чтобы остановить кредитование, но на то, чтобы рост кредита и связанный с ним рост внутреннего спроса были бы соразмерны возможностям расширения предложения. Мы уже видим в сентябре некоторое замедление корпоративного кредитования – это рост, но чуть меньшими темпами. И видим уже возврат наличных в банки под более привлекательные проценты», – считает глава ЦБ.