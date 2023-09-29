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Экономика

В ЦБ заявили о снижении темпов корпоративного кредитования

Ведомости

ЦБ в сентябре зафиксировал снижение темпов корпоративного кредитования и возвращение наличных в банки под более привлекательный процент. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на XX Международном банковском форуме, передает корреспондент «Ведомостей». 

«Наши решения направлены не на то, чтобы остановить кредитование, но на то, чтобы рост кредита и связанный с ним рост внутреннего спроса были бы соразмерны возможностям расширения предложения. Мы уже видим в сентябре некоторое замедление корпоративного кредитования – это рост, но чуть меньшими темпами. И видим уже возврат наличных в банки под более привлекательные проценты», – считает глава ЦБ.

Набиуллина отметила, что банки оказывают положительное влияние на развитие экономики. «Это означает, что кредитование вносит существенный позитивный вклад в развитие экономики. И мы видим, что продолжается с точки зрения корпоративного кредитования замещение банками внешнего финансирования», – сказала она, отметив, что ежегодно рост корпоративного кредитования составляет около 20%. 

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По данным ЦБ, портфель корпоративных кредитов российских банков в 2022 г. увеличился на 14,3% до 59,1 трлн руб. Это стало лучшим результатом по темпам прироста с 2012 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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