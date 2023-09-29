Набиуллина: ЦБ видит признаки перегрева на рынке ипотеки
Банк России видит признаки перегрева на рынке ипотеки. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на XX Международном банковском форуме.
«Ипотека растет темпами, если брать 12 месяцев – 30%. Это высокие темпы. И здесь, конечно, нас беспокоит качество кредитов и влияние их на рынок жилья», – сказала она.
Набиуллина отметила, что для россиян важна доступность жилья, а не ипотеки. По ее словам, регулятор также обеспокоен сохраняющимся отрывом цен жилья первичного рынка от вторичного рынка. Глава ЦБ подчеркнула, что регулятор будет «пристально следить за качеством ипотеки» и в случае необходимости примет «более жесткие меры».
28 сентября на площадке того же форума директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова заявила, что Банк России сейчас не видит «пузыря» на ипотечном рынке. По ее словам, есть дисбалансы, которые регулятор должен устранить, чтобы сегмент был здоровым, а ипотека оставалась качественной.
Ранее Данилова сообщила, что во II квартале 2023 г. 71,7% ипотеки было выдано россиянам, которые уже тратят на обслуживание кредитов свыше половины своего дохода (их показатель долговой нагрузки выше 50%). По ее словам, ЦБ фиксирует в ипотеке большее снижение качества выдаваемых ссуд, чем в сегменте необеспеченных кредитов. Она пояснила, что во II квартале выдачи ипотеки клиентам с ПДН больше 80% превысили 40%.
На фоне продолжающегося роста объема ипотечных кредитов 12 сентября кабмин повысил минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой с 15 до 20%, а также уменьшил на 0,5 п. п. максимальный объем субсидий для банков, которые выдают ипотеку по льготным государственным программам.