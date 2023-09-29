Набиуллина: ЦБ видит признаки перегрева на рынке ипотеки

Ранее Данилова сообщила, что во II квартале 2023 г. 71,7% ипотеки было выдано россиянам, которые уже тратят на обслуживание кредитов свыше половины своего дохода (их показатель долговой нагрузки выше 50%). По ее словам, ЦБ фиксирует в ипотеке большее снижение качества выдаваемых ссуд, чем в сегменте необеспеченных кредитов. Она пояснила, что во II квартале выдачи ипотеки клиентам с ПДН больше 80% превысили 40%.