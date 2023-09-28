Банк России не видит признаков «пузыря» на рынке ипотеки

По данным ЦБ, более 40% выдач ипотеки сейчас приходится заемщикам с ПДН 80% и выше, а доля кредитов с небольшим первоначальным взносом (до 20%) на первичном рынке достигает 63%, вторичном – 44%. Это значит, что, расширяя доступность ипотеки, банки переходят в более рискованные сегменты, чем в предыдущие годы, объяснила Данилова: низкий уровень плохих кредитов в портфеле сейчас связан именно с тем, что раньше ипотека была продуктом для качественных заемщиков.