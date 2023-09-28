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Экономика

ВТБ ожидает в 2024 году охлаждения российского рынка ипотеки

Ведомости

Объем российского ипотечного рынка в 2024 г. снизится до 6,4 трлн руб. против 6,9 трлн руб. в 2023 г., заявил на XX Международном банковском форуме начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Бабин отметил, что на результаты 2024 г. повлияют повышение макропруденциальных надбавок, которые заставляют банки отходить от кредитов с низким первоначальным взносом и более осторожно выдавать кредиты клиентам с предельной долговой нагрузкой, а также ограничение первоначального взноса по госпрограммам.

«Мы конечно понимаем, что это все приведет к охлаждению – объем рынка, по нашим оценкам, будет в районе 6,3–6,4 трлн руб.», – уточнил Бабин.

По данным Бабина, в сентябре продажи ипотеки на 70% и 90% превысят результаты сентября в 2022 г. и 2021 г. соответственно. Показатель достигнет 900 млрд руб. Однако в IV квартале ожидается снижение спроса. В презентации Бабина говорится, что по итогам года ипотечный портфель достигнет 18,69 трлн руб., в следующем году он вырастет до 21,1 трлн руб.

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На форуме директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова заявила, что регулятор не видит сейчас «пузыря» на ипотечном рынке. Однако на рынке есть дисбалансы, которые регулятор должен устранить, чтобы сегмент был здоровым, а ипотека оставалась качественной, подчеркнула она. Первый риск, по словам Даниловой, – дисбаланс цен между первичным и вторичным рынком, второй – ухудшение стандартов кредитования.

В августе «Ведомости» со ссылкой на обзор рейтингового агентства НКР писали, что до конца 2023 г. выдачи ипотеки могут установить сразу несколько рекордов на фоне роста ключевой ставки и ужесточения регулирования: месячный, квартальный и годовой. Согласно оценке аналитиков, по итогам года показатель может достичь 6,5–6,7 трлн руб., что на 35–40% больше 2022 г. и на 14–18% – рекордного 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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