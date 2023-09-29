Дерипаска: игнорировать ситуацию с госдолгом США невозможно
Ситуацию вокруг госдолга США уже невозможно игнорировать, а возможные пути ее решения трудноисполнимы, заявил основатель «Русала» Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
«Размер долга США, а также ежегодные процентные платежи (уже $1,8 млрд в день) невозможно не замечать практически никому. Понятно, что решения есть, и не только те, которые озвучены, а именно увеличить темпы роста экономики до условных 10% в год – это вряд ли возможно в сегодняшнем американском обществе», – написал он.
Другим выходом из ситуации могло бы стать сокращение расходов на $2 трлн в год, но такой шаг станет «самоубийством» политических элит, считает Дерипаска. Вашингтон мог бы забыть или «простить» госдолг, отметил он, но в таком случае неизбежна девальвация доллара более чем в два раза, что станет серьезным ударом по беднейшим слоям американского общества.
«Но какую-то комбинацию этих решений предстоит подбирать уже следующей администрации», – заключил он.
15 сентября госдолг США впервые в истории превысил $33 трлн. В предыдущий раз лимита госдолга в $31,4 трлн США достигли 19 января.
3 июня президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга, который позволит предотвратить возможный дефолт и избежать «катастрофического» удара по экономике, отмечали в Белом доме. Согласно документу, действие пункта Кодекса США об установлении потолка приостановлено до 1 января 2025 г., но по окончании срока заморозки, со 2 января 2025 г., потолок может быть увеличен в соответствии с текущей необходимостью. Согласно прогнозам, к 2030 г. госдолг США может превысить $50 трлн.
28 мая спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти объявил о достижении принципиальной договоренности с Белым домом о предотвращении суверенного дефолта. Из него следует, что правительство будет обязано соблюдать новые ограничения на бюджетные траты при условии фактической отмены механизма.
В августе агентство Fitch понизило рейтинг США с AAA до AA+. Изменения связаны с ожидаемым ухудшением фискальной ситуации в течение трех лет, высокой долговой нагрузкой и с ослаблением управления. Кроме того, к причинам снижения рейтинга относят рост дефицита госбюджета страны, увеличение госдолга, повышение ставки ФРС и угрозу рецессии. В Белом доме с решением агентства категорически не согласились.