Дерипаска: игнорировать ситуацию с госдолгом США невозможно

«Размер долга США, а также ежегодные процентные платежи (уже $1,8 млрд в день) невозможно не замечать практически никому. Понятно, что решения есть, и не только те, которые озвучены, а именно увеличить темпы роста экономики до условных 10% в год – это вряд ли возможно в сегодняшнем американском обществе», – написал он.